Der Langwedeler Markt rockt

Den Dead Rock Pilots gehört auf der Bühne des Vereins Holtebüttel Rockt der Freitagabend als Auftakt für den Langwedeler Markt. © PS

Langwedel – Die gute Nachricht: Der Langwedeler Markt wird 2022 wieder stattfinden. Nach zweimaliger Corona-Pause laden die Langwedeler Selbstständigen am zweiten Septemberwochenende ein, vom 9. bis zum 11. September zu feiern. Das Programm der drei tollen Tage bietet Altbewährtes. Der 43. Langwedeler Markt mit dem Motto „Fantastisches Langwedel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“ hat aber auch Veränderungen aufzuweisen – und die betreffen die Musik- und Partylokalitäten.

Die Marktbühne, betreut vom Gasthaus Klenke, findet man in diesem Jahr gegenüber der Buchhandlung Vera Rohrberg, also mitten auf der Marktmeile, mitten in Langwedel-City auf dem Gelände der Firma Automobile KG Kai Guttmann. Das Waldschlößchen zieht dafür ein Stückchen weiter, auf den Parkplatz vor dem Holab-Markt.

Event-24 ist mit einem Festzelt vertreten, hier gibt es am Freitag und Sonnabend Musik, präsentiert von DJs. Für Freitag sind K-Beat und Yum4K angekündigt, die es, Achtung Zitat: „in alle Richtungen krachen“ lassen. Samstag gibt es im Zelt House und Electro mit DJ James Kuma und Andrew Robbixen.

Auch auf den anderen Bühnen sind Diskjockeys mit von der Party und sollen für Stimmung sorgen. Auf Klenkes Marktbühne kommt am Freitagabend noch „Kuddel“ zum Einsatz.

Für Freundinnen und Freunde gepflegter Livemusik der munteren Art sei hier freudestrahlend verkündet: Holtebüttel Rockt ist nach den grässlichen Jahren der coronaerzwungenen Ruhe beim Markt wieder mit einer eigenen Bühne und jeder Menge erwiesenermaßen großartiger Livemusik am Start. Am Freitag sind hier so ab 21 Uhr die Dead Rock Pilots am Werk – mit den besten Rock-Hits aller Zeiten. Die Bremer Band sollte in den hiesigen Gefilden nicht ganz unbekannt sein.

Endlich wieder auf der Bühne und endlich wieder live in Langwedel: eXXited spielen am Samstagabend. © PS

Am Sonnabend verzeichnet der Zeitplan des Programmes für 18.45 Uhr Newspeak, für 19.40 Uhr Battery Fire und für 20.30 Uhr DJ David. Ab 21.30 Uhr wird es spannend. Holtebüttel Rockt konnte eXXited engagieren. Die Truppe wurde 2016 beim Deutschen Rock und Pop-Preis als Deutschlands beste Cover- und Revivalband ausgezeichnet. Mit Beginn dieses Jahres haben sich eXXited breiter aufgestellt und auch ganz eigene Stücke erarbeitet.

Bitte? Ob da am Samstagabend bei Holtebüttel Rockt noch was ist? Stimmt, ja. Ab 21.30 Uhr wird (schon fast traditionell) ein Fass aufgemacht, Maack Autotechnik (MAT) sponsert 50 Liter Freibier.

Unbedingt noch zu erwähnen: Am Sonntag spielt ab 15 Uhr Goldrock – die Schülerband der Oberschule am Goldbach Langwedel.

Selbstverständlich gibt es beim Langwedeler Markt nicht nur Party. Es gibt Vorführungen von Vereinsgruppen auf der neuen Marktbühne, Cocktails im Zelt der Kreissparkasse, am Sonntag einen Frühschoppen, den Modellbahnmarkt im Rathaus, den Tag des offenen Denkmals am und im Häuslingshaus, Kaffee und Kuchen und noch so einige andere Sachen. Aber dazu hier zu späterer Zeit mehr.