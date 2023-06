Der lange Weg zur Ganztagsschule im Flecken Langwedel

Von: Jens-Peter Wenck

Die Grundschule in Etelsen soll im Flecken als erste eine Ganztagsschule werden. © Wenck

Langwedel – Marco Behrmann erlaubte sich Vorsitzender im Schulausschuss den Hinweis, dass an diesem Montagabend erst einmal nur das Ergebnis der Elternumfrage im Flecken Langwedel vorgestellt werden sollte. Es gehe also noch nicht um „eine Entscheidung über die Schulform. Bis dahin ist es noch ein längerer Weg“.

Das Ergebnis der Umfrage stellte Hauptamtsleiter Rolf Korb vor. 1 195 Eltern waren angeschrieben worden, um ihre Meinung zur Ganztagsgrundschule zu erfragen. 400 Antworten hat die Verwaltung erhalten, macht 33,47 Prozent. Davon haben sich 65 Prozent der Eltern für eine offene Ganztagsschule ausgesprochen, 24 Prozent für eine teilgebundene und elf Prozent für eine sogenannte gebundene Ganztagsschule. Die überwiegende Anzahl der Eltern wünscht sich ein Bildungs- und Betreuungsangebot bis 16 Uhr, und zwar von Montag bis Freitag. Wobei die Nachfrage für Freitage nicht ganz so hoch ist, wie für die anderen Wochentage.

Ab dem Schuljahr 2026/27 soll es den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im Grundschulalter geben. Das für alle Schulstandorte im Flecken hinzubekommen hielt Korb für „völlig illusorisch.“ Er rechne mit einem Rahmen von zwei bis vier Jahren pro Standort, bis eine Ganztagsgrundschule geschaffen sei. Als Erstes wolle man im Flecken die Schule in Etelsen angehen. Hier ist die Nachfrage nach Nachmittagsbetreuung aktuell am größten, rund um die Schule ist noch Platz für Um- und Anbauten wie zum Beispiel eine Mensa. Als Nächstes wäre Völkersen an der Reihe. Dort erlebe man gerade einen ungeahnten Geburtenboom, die Zahlen hätten sich annähernd verdoppelt. Auch in Völkersen scheint noch Platz für Baumaßnahmen vorhanden. Langwedel käme zuletzt dran. Ausgerechnet rund um die neueste Grundschule in der Gemeinde gibt das Grundstück nicht wirklich Platz für einen Anbau her.

In allen Fällen kämen Millioneninvestitionen auf die Gemeinde zu, so Korb. Allerdings gebe es aktuell noch gar keine Richtlinien, keine Erlasse für eine mögliche finanzielle Förderung vom Land.

Der Langwedeler Hauptamtsleiter erlaubte es sich, aus einer Rede des Präsidenten des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) zu zitieren, die Dr. Marco Trips gerade auf der NSGB-Mitgliederversammlung und in Anwesenheit von Ministerpräsident Stephan Weil gehalten hatte: „Wir haben es satt, dass Bund und Land den Eltern immer neue Leistungen versprechen, die unsere Städte und Gemeinden vor Ort aber nicht einhalten können! Die Ganztagsschule des Landes ist eine Mogelpackung. Es werden in Berlin und Hannover großartige Versprechen gemacht, dann fehlt das Geld. Aber von den Städten und Gemeinden wird erwartet, dass sie diese Löcher stopfen, weil alle wissen, dass die Eltern im Rathaus Druck machen, nicht im Landtag.“

Welche Formen der Ganztagsschule gibt es? Was bedeuten die unterschiedlichen Formen der Ganztagsschule eigentlich?

In der offenen Variante gibt es vormittags Unterricht, nachmittags freiwillige Angebote, die Anmeldung ist für mindestens ein Halbjahr verpflichtend. Eltern haben hier mehr Entscheidungsfreiheiten, große Veränderungen des Schulalltags sind aber nicht möglich.

In der teilweise gebundenen Schule gibt es mindestens zwei Tage mit verpflichtenden Ganztagsangeboten. In der Regel wechseln sich Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an diesen Tagen ab. An den übrigen Tagen können freiwillige Angebote stattfinden. Hier haben die Eltern offensichtlich weniger Entscheidungsfreiheit.

Die gebundene Ganztagsschule verlangt, dass alle Kinder an mehr als drei Tagen die ganze Zeit da sind. Unterricht und außerunterrichtliche Angebote können sich abwechseln. Auch hier haben die Eltern weniger Entscheidungsfreiheiten als in einer offenen Ganztagsschule.

Grundsätzlich möglich sein soll in allen Modellen die Betreuung an fünf Tagen in der Woche für maximal acht Zeitstunden, inklusive Hausaufgaben- und Lernzeit. Warmes Mittagessen soll es auch geben, weshalb immer der Bau einer Mensa nötig ist.

Die Mitglieder des Schulausschusses nahmen es zur Kenntnis und gönnten sich doch schon einen Austausch, welche Schulform man denn bevorzuge. Christoph Lindhorst (CDU) sprach sich für eine offene Ganztagsschule aus und mochte sich nicht vorstellen, wie es für Erstklässler wäre, den ganzen Tag zur Schule gehen zu müssen. Volker Penczek (SPD) plädierte für eine teilgebundene Ganztagsschule. Er ist Leiter der Grundschule in Bassen. Hier habe man sich für die teilgebundene entschieden, weil: „Es ist die pädagogischste Variante.“ Es müsse besser kommuniziert werden, was Ganztagsschule und ihre verschiedenen Formen überhaupt bedeuten, erklärte Bianca Boss (CDU). „Ganztagsschule bedeutet nämlich nicht: Pauken bis 16 Uhr.“ Den Bedarf nach mehr Information sah auch Volker Penczek. Gero Landzettel (WGL) meinte: „Mich interessiert unheimlich stark das pädagogische Konzept der Grundschulen.“ Rolf Korb wünscht sich als Nächstes von den drei Schule sowohl ein räumliches wie ein pädagogisches Konzept. Am liebsten bis Jahresende. „Das ist sportlich“, befand Völkersens Grundschulrektorin Martina Schwarzenberg.

Mit einem gemeinsamen Antrag begehrte der Ausschuss, die Verwaltung möge eine Elterninfoveranstaltung organisieren, bei der sowohl Schulleitungen wie Eltern über ihre Erfahrungen aus verschiedenen Formen der Ganztagsschule berichten.