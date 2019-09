Daverdener Todesursachen

Daverden – An welchen Krankheiten sind unsere Vorfahren gestorben? Dieser Frage ging Matthias Ertel, seit 30 Jahren Hausarzt in Daverden, bei einem Themenabend des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden nach.

Zur Vorbereitung hatte er gemeinsam mit Harald Gerken von Hermann Haar zur Verfügung gestellte Karteikarten über Eintragungen aus den Kirchenbüchern von 1776 bis 1850 gesichtet. „Das sind 3 600 Karteikarten und sie haben aneinandergelegt eine Länge von fast zehn Metern“, so Matthias Ertel.

Aber natürlich konnten nicht sämtliche Karteikarten nach Todesursachen durchsucht werden. Matthias Ertel und Harald Gerken nahmen sich 560 Karteikarten der Familien Bischoff und 700 der Familie Gerken vor. Bei 1 260 Toten stießen sie auf 200 Todesarten.

Schwere Krankheiten vor allem für Kinder waren die Blattern (Pocken), die hoch ansteckend waren. Durch die Impfpflicht bis 1976 gilt diese Krankheit bei uns als ausgerottet, aber nicht weltweit.

Dann kamen die Frieseln, die sich in zwei Gruppen aufteilen. Da ist der Scharlach, der aber heute durch Antibiotika an Schrecken verloren hat. Die Masern, ein Hautausschlag, sind hingegen noch nicht ausgerottet und können zu Hirnhautentzündungen führen. In 20 bis 30 Prozent führen die Masern zu bleibenden Schäden, in zehn bis 20 Prozent sind die Menschen daran gestorben.

Eine weitere verbreitete Krankheit waren die Brustkrankheiten, vor allem bei Kindern. Hierzu zählen Tuberkulose, Lungen- und Herzerkrankungen. Tuberkulose führte häufig durch Infektionen bei russischen Auswanderern zum Tod. Auch Schürken oder Scheuerlichen war häufig bei Kindern im 18. und 19. Jahrhundert eine Todesursache. Hoch ansteckend war auch der Keuchhusten.

Bei den Erwachsenen waren Infektionskrankheiten wie Schwindsucht, Tuberkulose und Gehirnschlag die häufigsten Todesarten. Ein Nervenfieber ist das Fleckfieber, führte Matthias Ertel aus. Heute hingegen sind es Herz- und Kreislauferkrankungen (38,5 Prozent), Krebs (24,5 Prozent), Erkrankungen der Atmungsorgane (7,4 Prozent), Psychische und Verhaltungsstörungen (4,8 Prozent), der Verdauungsorgane (4,3 Prozent) und Infektionen (2,2 Prozent).

Harald Gerken ergänzte, dass der Untersuchungszeitraum nicht durchgehend war. Bis 1776 wurden fast keine Todesursachen genannt, danach bis 1808 wieder regelmäßig. 1848 gab es nach Angaben des Pastors Büttner eine größere Masernepidemie, die aber glimpflich verlaufen ist. 1853/54 sind in Achim und Baden etwa 40 Kinder an Scharlach gestorben. Der Baumann Rügge aus Etelsen verlor in dieser Zeit alle seine fünf Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren, 1867 verlor er erneut fünf Kinder durch Rachenbrand, nur der damals älteste Sohn überlebte. Dieser wählte aber, nachdem der Hof abgebrannt war und die Eltern nicht mehr lebten, den Freitod, berichtete Gerken.

Am Ende des gut besuchten Themenabends dankte die Vereinsvorsitzende Theda Henken den beiden Referenten. hu