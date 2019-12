Als das „Daverdener Thor“ verschwand

SERIE: Pastor Büttners Aufzeichnungen1834 BIS 1869 (Teil 19) / Landsknechte und Seeräuber

+ Längst säumt die Straße nach Daverden kein uralter Eichenwald mehr – aber immerhin das Bauernholz. Foto: Wenck

Langwedel - Von Harald Gerken. Im Frühjahr 1862 notiert Pastor August Wilhelm Büttner: „Nun ist der Rest des hiesigen Daverdener Holzes östlich von der nach Achim führenden Chaussee und ein Theil westlich von derselben behuf der im Werke befindlichen Verkoppelung hiesiger Feldmark verkauft und abgeschlagen. Dabei ist dann auch die uralte, freilich schon hohle Steineiche, hart rechts am Achimer Wege, vor dem sogenannten Heesen, für 25 Thaler mit verkauft. Sie war ein herrlicher breiter alter Stamm, mit knorrigen Ästen und mochte gegen 400 Jahre alt sein. Sie bildetet zusammen mit einer schräg gegenüber stehenden großen Eiche an der Westseite der Chaussee das sogenannte Daverdener Thor, durch das man, von Achim kommend, einzufahren schien. Hinfort wird Daverden gar kahl und unpoetisch besonders dann erscheinen, wenn an genannter Seite noch mehr alte Eichen fallen werden. (.....) Ich habe, solange ich konnte, dem Abtreiber des Hauptholzes widersprochen. Allein, die Holzinteressenten behaupten, es sei abständig. Während der bald 28 Jahre meines Hierseins wurde Holz in Massen verkauft, wobei ich, dann freilich mit Schmerz, den lagerbuchmäßig mir zustehenden Baumanns-Antheil erhielt.“