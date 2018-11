Das Aus für Daverdener Kreisel

Ortsrat und SPD-Fraktion ziehen zurück

+ Für die vorhandenen Flächen zu groß: Es wird keinen Kreisel auf der großen Kreuzung in Daverden geben. Montage: Ingenieurbüro Zacharias, Hannover

Daverden - „Endlich mal was los hier“, befand Alfons Adam. „Das zeigt, dass wir spannende Themen haben“, lautete die Antwort von Ortsbürgermeisterin Silke Brünn. Der Sitzungsraum im Langwedeler Rathaus war pickepackevoll mit Bürgern. Die interessierte aber nicht nur, was der Ortsrat Daverden in Sachen großer Kreuzung befinden würde. Bebauungspläne (B-Pläne) waren ebenfalls die Objekte des Interesses.