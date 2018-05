Korte & Meyer wächst weiter

Autohaus baut neu am Haferkamp

+ © Hustedt Es ist offensichtlich gar nicht so einfach, mit mehreren Leuten synchron einen ersten Spatenstich durchzuführen. Was der Freude bei den Bauherren aber keinen Abbruch tut. © Hustedt

Daverden - Das Autohaus Korte & Meyer wächst, blüht und gedeiht. Am Standort an der Straße Auf dem Lintel, hier ist man seit 1986, arbeitet man schon länger sehr beengt, hat aber keine Erweiterungsmöglichkeiten. Also bemühte sich Christian Korte schon vor geraumer Zeit um einen neuen Standort und wurde nur ein paar Straßen weiter fündig, am Haferkamp. Hier wurde im vergangenen Jahr der schon der Meyko Waschpark eröffnet, hier steht das Reifenlager, nun kommt das neue Autohaus dazu.