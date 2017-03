Kind übersehen und angefahren

Daverden - Beim Einbiegen von der Suhrfeldstraße in die Hauptstraße übersah eine 42 Jahre alte Frau am Mittwoch in Daverden ein 9 Jahre altes Kind und fuhr es an.

Gegen 7.30 Uhr ging der Junge auf dem Fußweg aus Cluvenhagen kommend in Richtung Verden. Beim Anfahren übersah die Frau das Kind und stieß mit ihm zusammen. Das berichtet die Polizei.

Glücklicherweise zog sich der Junge nur leichte Prellungen am Knie zu. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

