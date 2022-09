Daverden: Ein 50. Geburtstag vor allem für die Kinder

Auch wilde Tiger feierten in der Kita Daverden mit. Obwohl, die waren eigentlich doch gar nicht so wild. © Hustedt

Daverden – Seit 50 Jahren gibt es in Daverden den Kindergarten. Der war damals natürlich nicht in dem relativ neuen Bau untergebracht, der jetzt am Rotdornweg steht. Vor fünf Jahrzehnten zog der Kindergarten in die alte Volksschule am Kirchweg ein, als diese in das Schulzentrum wechselte. Als dann das alte Daverdener Schulgebäude einer Wohnbebauung weichen mussten, wurde am Rotdornweg ein neuer Kindergarten gebaut. Dieser ist seit Mitte 1997 in Betrieb.

Den 50. Geburtstag der Kindertagesstätte nahm das Daverdener Kita-Team unter Leitung von Heike Twietmeyer zum Anlass, ein Jubiläumsfest zu veranstalten, das vor allem für die Kinder gedacht war.

Die Kinder konnten sich schminken lassen, sodass schon bald viele bunte Gesichter auf dem Gelände zu sehen waren. Eine Hüpfburg stand dort, gesponsert von der Volksbank Aller-Weser. Die Erzieherinnen hatten ein Spielzeugmuseum aufgebaut, auch ein kleines Discozelt war aufgebaut worden. Sogar der Turntiger vom Turnkreis Verden war zu Besuch gekommen und turnte in seinem dicken Fell mit den Kindern.

115 Mädchen und Jungen besuchen täglich die Kindertagesstätte, erklärte Heike Twietmeyer. In sechs Gruppen werden die Kinder von 21 Erzieherinnen und zwei Erziehern betreut.

Wie kreativ der Nachwuchs ist, davon konnten sich die Eltern und Großeltern überzeugen. Die Kinder hatten zu vier Aufgabenfeldern Bilder malen können. Hauptthema war der Müll, die anderen Themen waren Hände und Füße, die Natur und eine Tuchtechnik. So entstanden viele kleine Kunstwerke, die Bilder wurden auf Keilrahmen gezogen und mit einer Schutzschicht übersprüht. Bei einer späteren Versteigerung wurde schon einiges für die kleinen Kunstwerke gezahlt.

Christin Sellinger, seit 2019 Vorsitzende des Elternbeirats, freute sich über den guten Besuch. Sie lobte die Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung, Bürgermeister Andreas Brandt und Hauptamtsleiter Rolf Korb. Sellinger ging selbst in den 1990er-Jahren in den Kindergarten.

Der Kindergarten Daverden war der erste im Flecken Langwedel. Mit einer Gebühr von 90 D-Mark in den Anfangsjahren war er nicht für jeden erschwinglich. Nachmittags gab es noch die Spielkreise für eineinhalb Stunden und die Kinder durften erst ab einem Alter von drei Jahren betreut werden.

Natürlich waren Kita-Leiterin Heike Twietmeyer (Mitte) und Christin Sellinger (re., Elternbeirat) bei dem Fest dabei. Bürgermeister Brandt guckte auch kurz vorbei. © HU

„Heute können wir wirklich froh sein, dass wir sogar seit 2010 die allererste Krippe im Flecken hier in Daverden haben, damals sogar mit ellenlanger Warteliste und einer Betreuungszeit von 7 bis 17 Uhr“, so Sellinger. Sie dankte dem Kita-Team für die gute Betreuung. „Ich habe den Eindruck, die Kinder fühlen sich hier wohl. Wenn ich mein eigenes Kind hier abhole, will es meistens gar nicht nach Hause, was sehr für diesen Kindergarten spricht.“

Obwohl es kein offizieller Termin war, schaute Bürgermeister Andreas Brandt bei dem Fest vorbei und bestaunte die vielen alten Fotos, die zur Feier des Tages zu begucken waren. So mancher Daverdener entdeckte sich wieder und erinnerte sich an die schönen Zeiten.

Die Kinderfeuerwehr Daverden/Langwedel hatte einen Grill aufgebaut. 200 Würstchen wurden gegrillt – und verkauft. „Der Erlös kommt vollständig der Kinderfeuerwehr zugute“, versicherte Frank Weiberg.

Am Ende des Tages wurden also die Bilder versteigert und pünktlich um 17.30 Uhr war Schluss. whu