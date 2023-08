Daverden: Der Sonneninsel Usedom verfallen

Von: Jens-Peter Wenck

Die berühmte Seebrücke in Ahlbeck auf Usedom über Silvester 2017/2018, so gesehen und fotografiert von Ingo Wächter. © Wächter

Daverden – „Meinen ersten Besuch auf der Insel Usedom habe ich gemeinsam mit Andreas und Corinna Neermann zu Silvester vor vielen Jahren gemacht“, erinnerte sich Ingo Wächter. Und seither lässt ihn die Insel nicht mehr los. Davon erzählte Wächter auf Einladung des Vereins für Kultur und Geschichte im ehemaligen Küsterhaus. Der Daverdener hatte nicht nur viele Fotos, sondern auch einige echte Insidertipps mitgebracht.

Theda Henken als Vereinsvorsitzende hatte die vielen Gäste des Abends begrüßt und Ingo Wächter auch als ehemaligen Daverdener Schützenkönig und regierenden Kaiser vorgestellt. So seien ja wohl, meinte Henken, die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck genau das Richtige für Ingo Wächter, der Usedom wie angedeutet gern und oft besucht.

Doch erst einmal muss der Besucher hinkommen. Ein Problem damals wie heute sei die verkehrliche Anbindung Usedoms, das man über die Bundesstraße 111 und die Peenebrücke bei Wolgast sowie aus dem Süden über die Bundesstraße 110 und die Zecheriner Brücke erreicht. Aber beide Brücken sind Klappbrücken, vor denen es immer wieder zu Staus kommt. Was der Schönheit der Insel keinerlei Abbruch tut. Usedom gehört zum Landkreis Vorpommern-Greifswald und erstreckt sich von Wolgast bis zum polnischen Swinemünde. Mit durchschnittlich 1906 Sonnenstunden im Jahr ist Usedom einer der sonnenreichsten Flecken Deutschlands. Wächter schwärmte vom 42 Kilometer langen Sandstrand von Peenemünde bis Swinemünde, der bis zu 70 Meter breit ist.

Vorrangig die berühmten Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck ziehen die Touristen an. Aber auch das Hinterland ist sehenswert, interessant und wunderschön. Wie Ingo Wächter unter anderem mit Fotos vom Schloss Mellenthin und von der gesprengten Autobrücke über die Peene, dem ehemals direkten Weg in die Reichshauptstadt Berlin, zeigte und dabei berichtete, wie Adel und Oberschicht aus Berlin die Insel für sich entdeckten.

Am Flugplatz in Heringsdorf bei Zirchow gibt es ein kleines Museum, wo auch der Fieseler Storch, ein kolbenmotorgetriebenes Flugzeug, zu besichtigen ist, das erstmals 1936 flog. Auch das Schloss Stolpe zeigte Wächter den Besuchern.

Das Publikum im Küsterhaus war beim Usedom-Vortrag ausgesprochen zahlreich und sehr angetan vom Gehörten und Gesehenen. © Hustedt

Natürlich fehlte auch die Tauchglocke bei Zinnowitz nicht und der ruhige Lieper Winkel. Dort konnte Ingo Wächter die seltenen Seeadler fotografieren. Fehlen durften zudem nicht die berühmten Seebrücken in Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Wer sich aber ins Hinterland begibt, der erlebt den dörflichen Charakter der Orte auf Usedom.

135 Bilder zeigte Ingo Wächter auf der Großbildleinwand, erzählte von Orten und Aktivitäten, zeigte Landkarten, wo seine Entdeckungen zu finden sind. Vom Publikum war während des Vortrages ab und an ein „Aaaaah“ oder ein „Oooooh“ zu hören. Vor allem bei den Seeadlern und bei Bernsteinfunden. Während der Pause und nach dem Vortrag führte Wächter noch viele Gespräche, beantwortete gern Fragen. Er selbst war anschließend zufrieden. Auch weil eine Besucherin erklärte: „Wir waren schon auf Usedom. Aber jetzt müssen wir noch mal hin und das tolle Hinterland erkunden. Ewig am Strand ist auch nicht so unser Ding.“ whu/jpw