Daverden: 100 Jahre mit der Zeitmaschine zurück

Dafür, dass die Frisur in die 1920er-Jahre passt, sorgt hier gekonnt Melanie Meyer bei Julia Wachtmann. Bei der Freilichtbühne Daverden wird auch auf vermeintliche Kleinigkeiten geachtet. © Junge

Daverden – Bei dem diesjährigen plattdeutschen Theaterstück „De Aukschoonsschoster“ auf der Freilichtbühne Daverden werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in die 20er-Jahre des vorherigen Jahrhunderts entführt, und zwar mit Absicht und von den Daverdenern wohl bedacht. Das Theaterstück ist 1920 von Alma Rogge geschrieben worden.

Genau in diesem Jahr wurde auch der TSV Daverden gegründet, zu diesem 100-jährigen Jubiläum hatte die Freilichtbühne, die tatsächlich eine Abteilung des Turn- und Sportvereins ist, die Komödie ausgesucht.

„Bei der Inszenierung ist sehr viel Wert auf die Details gelegt worden. Das beginnt bei der Musikuntermalung, den Frisuren, den Kostümen und der tollen Schusterstube“, berichtet Axel Junge für die Freilichtbühne.

Die Handlung ließ sich auf gar keinen Fall in die heutige oder in die neuere Zeit übertragen. „So war es für uns Ansporn, das Stück in all seinen Facetten in der Zeit seiner Entstehung spielen zu lassen. Das Textbuch versetzte uns schon hinsichtlich der Sprache und der Schreibweise des Plattdeutsch in diese Zeit zurück“, berichtet Junge. „Selbst die Regieanweisungen sind dort in Platt geschrieben, zum Beispiel mit „verbaast“ oder „knäpschet Grienen“. Manch schönes, aber heute nicht mehr geläufige Wort, komme vor, wie „Vergantung“, „Bedröfnis“, „Kusenbreker“. Und die Frau des Schusters hat keinen Namen abbekommen und wird immer nur als „Olsch“ angeredet.

Für das richtige Zeitkolorit mussten die Daverdener Bühnenbauer zwei stimmige Bühnenbilder schaffen: eine marode Schusterstube und eine Gaststube. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man zugeben: Teile aus dem Märchenstück (das im Wilden Westen spielte) fanden eine Wiederverwendung als Zimmerwand in der Stube. Die Außenwand entstand aus Resten eines alten Kinderspielhauses mit verwitterter Farbe. Der Bodenbelag mit Holzbodenmuster wurde dann doch neu angeschafft.

„Einfacher war das zweite Bühnenbild einer Gaststube für den zweiten Akt, welches wir unter Nutzung der ganzen Bühnenfläche als Gartenlokal gestaltet haben. Einige Probleme bereitete dort allerdings die Zapfstelle auf dem Tresen“, erzählt Axel Junge. Erst nach mehreren Runden sei es gelungen, das originelle alte Bierfass auf dem Tresen mit einer funktionierenden Zapftechnik drunter zu kombinieren, „ohne dass wir den Ausschank mitten im Spiel auf Flaschenbier umstellen mussten“.

Eine Herausforderung war auch die Beschaffung der Kostüme. Nachdem die eigene Kleiderkammer nicht viel hergab, wurden die Daverdener im Fundus von Karin Gätje bei den Kolleginnen und Kollegen in Langwedelermoor fündig und konnten ihre Funde nach und nach aus privaten Beständen ergänzen.

„Anfänglich schien, wie bei moderneren Stücken üblich, etwas Farbe auf die Bühne zu gehören. Später dann haben die farbigen Sachen eher gestört, sodass wir ziemlich konsequent in schwarzen, grauen und weißen Kleidungsstücken auftreten“, heißt es zum aktuellen Konzept.

Zur Mode der 1920er-Jahre gehört neben den Kleidern selbstverständlich auch eine passende Frisur. Melanie Meyer und Sabine Gerkens sorgen für die nötige Verwandlung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Mit Gel streng zurückgekämmtes Haar und der daraus resultierende Look überraschten dann schon mal selbst die Mitspieler.

Die Schusterwerkstatt konnten die Daverdener dank einiger Kontakte zu Schumacherfamilien recht gut mit Originalstücken, wie Tisch, Hocker und Werkzeugen ausstatten. Dazu kamen Lederreste und alte Schuhe. Besonders der Herd mit seinem qualmenden Ofenrohr, auf dem der Schuster ziemlich erfolglos versucht, sein Essen zuzubereiten, ist ein Hingucker.

Der betriebene Aufwand auf und hinter der der Bühne hat schon längst professionellen Standard erreicht. © Junge

Wie in Daverden üblich werden Beginn und Ende der Akte mit Musik begleitet. Dieses Mal aber gibt es keine Blasmusik, Edelfried Hennig und sein Team schaffen mit Einspielungen der Comedian Harmonists eine passende Umrahmung.

All das plus der schauspielerischen Leistungen und der gelungenen Regie tragen sicher zum Erfolg des Stückes bei. Die letzten Aufführungen der Saison 2022 sind am heutigen Mittwoch sowie am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr und außerdem zum wirklich allerletzten Mal am Sonntag um 18 Uhr. Plätze können im Vorverkauf unter freilichtbuehne-daverden.de gebucht werden oder man bestellt sich seine Karten bei Sigrid Meyer-Klein telefonisch unter der Nummer 0176 / 786 822 59. Kurzentschlossene werden auch noch an der Abendkasse erfolgreich sein.