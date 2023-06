Ab ins Wasser: Nach einer Verzögerung startet das Langwedeler Burgbad Donnerstag in die Saison

Von: Nina Baucke

Thomas Becker freut sich, dass die Saison morgen starten kann. © Bartz

Jetzt kann auch das Burgbad in Langwedel in die Freibadsaison starten: Am Donnerstag um 15 Uhr geht es los - bei freiem Eintritt.

Langwedel – Der ursprünglich angepeilte Termin am 25. Mai ist es nun nicht geworden, sondern es wurde gut einen Monat später. Aber immerhin: Am Donnerstag, 29. Juni, und damit noch vor Ferienstart, öffnet das Langwedeler Burgbad nun doch seine Pforten. Ab 15 Uhr, zudem ist an diesem Tag freier Eintritt. Endlich Freibad, mag die ein oder andere Wasserratte angesichts der Temperaturen denken. Und auch Betriebsleiter und Schwimmmeister Thomas Becker ist mit Blick auf morgen hörbar erleichtert: „Gott sei Dank!“

Wasserschaden als Verzögerungsgrund

Der Grund für die Verzögerung war ein kurz vor der eigentlich anvisierten Eröffnung entdeckter Wasserschaden im Technikkeller gewesen, der die Elektromotoren der Pumpen in Mitleidenschaft gezogen hatte. Ungefähr zehn Zentimeter hoch hatte das Wasser zu dem Zeitpunkt laut Andreas Brandt, Bürgermeister des Fleckens Langwedel, gestanden, sodass das Wasser nicht so schnell abgepumpt werden konnte. „Zum Glück ist vieles der Anlage schnell getrocknet, aber besonders Teile der Wälzanlage haben was abbekommen“, so Brandt. Klar ist auch: Hätte Betriebsleiter Becker den Schaden in der Technik nicht bereits kurz vor Feierabend entdeckt, sondern erst am darauffolgenden Morgen, hätten, so Brandt, noch mehr Pumpen von dem Wasserschaden betroffen sein können. Zumindest fehlten zu dem Zeitpunkt lediglich ein paar Bauteile, „alles andere wäre eine Katastrophe gewesen“, sagt Brandt. Auch, ob der Start in dieser Woche noch gelingt, war bis zuletzt nicht ganz klar gewesen, die notwendigen Bauteile zur Aufarbeitung der Elektromotoren trafen erst gestern in Langwedel ein. „Es hat alles hingehauen“, freut sich Becker, nachdem gestern dann auch die letzten Arbeiten am Technikbereich über die Bühne gegangen waren und die Anlage wieder hochgefahren wurde. „Alles ist jetzt professionell repariert“, freut sich Brandt. „Wir sind sehr froh, dass alles kurzfristig lief: kurze Entscheidungswege und auch die gute Empfehlung unserer Versicherung, was den Reparaturbetrieb angeht.“

Wir Langwedeler wissen unser Bad zu schätzen.

Im Anschluss an die Arbeiten folgte die Filterung und das Chloren des Wassers, heute nimmt dann noch einmal das Gesundheitsamt das Burgbad für die endgültige Abnahme unter die Lupe, bevor es dann morgen losgehen kann. Alle weiteren Vorbereitungen hatten Becker und seine Kollegin Britta Meyer bereits zum 25. Mai so weit abgeschlossen gehabt, inklusive einer gründlichen Reinigung der beiden Edelstahlbecken und der Pflege der umliegenden Anlagen

Auch, wenn in den kommenden Tagen die Temperaturen nicht die Höhen des vergangenen Wochenendes erreichen, dürften nicht nur Badegäste sich über den verspäteten Saisonstart freuen. „Wichtig ist, dass das Bad noch vor den Ferien öffnet“, betont Brandt. „Dazu kommen die Schwimmkurse während der Ferien, die unbedingt durchgeführt werden sollen.“ Denn durch unfreiwillig verlängerte Pause habe das Bad schon gefehlt, „besonders für die Schulklassen“. Auch er wird beim Saisonstart morgen Nachmittag mit von der Partie sein, ebenso, wie auch Mitarbeiter aus der Verwaltung und Mitglieder des Rates. Denn, und das macht Brandt deutlich, „wir Langwedeler wissen unser Bad zu schätzen“.