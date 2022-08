Das hat es in Völkersen ewig nicht gegeben

Für den Flohmarkt im Garten des Völkerser Gemeindehauses liegen so viele Anmeldungen, vor, dass die Organisatorinnen den Platz ausmessen und genau planen müssen. © Wenck

Völkersen – Die Frauen ziehen mit dem großen Maßband durch den Garten des Gemeindehauses in Völkersen. Ein kleiner gelber Strich aus der Spraydose auf den knochentrockenen Boden. War das einmal Rasen? Muss wohl. Svenja Fronzek notiert die Abmessungen. Schließlich soll hier unter freiem Himmel am 3. September ein Flohmarkt über die Bühne gehen. Und das Interesse an der Veranstaltung, die die Dorfzeit organisiert, eine Initiativgruppe unter dem Dach des Vereins Dorfgemeinschaft Völkersen, ist heftig.

„Ich bin total begeistert von den Reaktionen“, erzählt Dorina Petersen. „Wie seid ihr da denn drauf gekommen? Das hat es hier ja ewig nicht gegeben“, hätten die Leute gesagt. Andrea Rehbock, die mit Svenja Fronzek den Hauptorganisationshut für den Flohmarkt aufhat, nennt die Anmeldungen: 31 Tische waren Anfang der Woche bereits gebucht.

Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer kommen aus dem Ort. Es sind aber auch Anmeldungen zum Beispiel aus Verden, Posthausen, Ottersberg, Oyten und aus der Gemeinde Kirchlinteln dabei. Ein Verkaufstisch darf maximal drei Meter lang sein und ist selbstverständlich mitzubringen. Die Standgebühr beträgt fünf Euro pro Tisch. Der Aufbau am Samstag, 3. September, kann ab 8.30 Uhr erfolgen. Der Flohmarkt selbst soll von 11 bis 15 Uhr sein. Aber nur bei gutem Wetter, ist ja alles draußen. Bei Starkregen muss das Ganze abgeblasen werden.

Wichtig für Verkäufer: Es gibt eine Be- und Entlademöglichkeit vor dem Gemeindehaus. Dann muss man seine Sachen selbst hinter das Haus bringen. Wichtig für alle: Die Parkmöglichkeiten am Friedhof und im Kapellenweg, an dessen Ende das Gemeindehaus liegt, sind begrenzt. Jeder Verkaufsstand bekommt einen Müllsack mit einer Nummer mit, damit am Ende nichts liegen bleibt.

Eintritt wird für den Flohmarkt nicht verlangt. Das Verpflegungsangebot ist allerdings, nun ja, sehr eingeschränkt. Damit niemand dehydriert, wird es Wasser geben. Wer möchte, der kann auch einen Schuss Sirup hineinbekommen. Dazu soll auch Bratwurst zu haben sein. „Auf die Faust“, sagt Andrea Rehbock. So ist jedenfalls der aktuelle Stand der Planungen.

Ausgearbeitet werden muss nun noch der Aufbauplan für die Tische. Die Stellplätze werden zugewiesen. Ein bisschen was geht noch. Bis zum Samstag, 27. August, können sich private Verkäufer (und nur die) noch bei Svenja Fronzek (Telefon 0176 / 32710127) und Andrea Rehbock (Tel. 0170 / 864 6002) melden. Pro Anmelder ist nur ein Verkaufstisch möglich.

„Ich bin mal gespannt, wie das abläuft“, meint Elisabeth Poetukat mit Blick auf den 3. September.

Wenn das so läuft, wie die anderen Aktionen der „Dorfzeit“, dann kann das nur gut werden.

Das Mittagessen „Völkersen an einem Tisch“ an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat im Gemeindehaus entwickelt sich prächtig. Die Nähkurse sind fast voll, kaum dass sie angekündigt sind. Das nächste Projekt könnte ein Nähkurs für Männer sein. Es gibt Interessenten. „Die wollen doch nur Flicksachen machen“, befürchtet Poetukat. Aber es wäre immerhin ein Anfang. Ein Büchertauschnachmittag ist noch so ein Projekt, das in der Diskussion ist. Und ein Repaircafé in Völkersen, das wäre ja wohl ein echter Traum. Dafür müssten richtige Fachleute her. Aber das kann und sollte Frau unbedingt mal im Hinterkopf behalten. An Ideen herrscht in der Dorfzeit jedenfalls kein Mangel. Ein Adventscafé und ein Kranzbindekurs wären auch nicht schlecht.

Ganz konkret werden jetzt aber noch Helferinnen und Helfer für den Kuchenverkauf beim Völkerser Erntefest gesucht. Das ist im Dorf die nächste Großveranstaltung, und zwar am 17. September.