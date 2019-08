„Darauf können wir alle wirklich stolz sein“

Daverden – Die St. Sigismund-Stiftung der evangelischen Kirchengemeinde Daverden begann tatsächlich schon vor 20 Jahren ihre Arbeit. Der aktuelle Vorsitzende der Stiftung, Hans-Hermann Prüser, nahm diesen runden Geburtstag jetzt zum Anlass, auf die Gründung und die Entwicklung in diesen 20 Jahren zurückzublicken.

Im Beisein von Pastor Karsten Vehrs wählten die Gründungsmitglieder des Kuratoriums Margit Barnahl, Rolf Bischoff, Marita Horwege, Fritz Struckmann und Hella Waldmann am 7. Mai 1999 den ersten Stiftungsvorstand. Astrid Bischoff wurde Vorsitzende sowie Ulrich Mattfeldt, Karl-Friedrich Nebel und Michael Schümann stellvertretende Vorsitzende.

Der Zweck der Stiftung war und ist die Förderung und Sicherstellung der kirchlichen Arbeit in der ev.-luth. Gemeinde – angesichts sinkender Einnahmen aus der Kirchensteuer eine ambitionieret Aufgabe. Es sollen nachhaltig Pfarr- und Mitarbeiterstellen unterstützt werden, gerade dann, wenn sie zukünftig in Teilen nicht mehr durch den Kirchenkreis finanziert werden können. Die Unterstützung erfolgt durch die Einwerbung von Spenden und Zinseinnahmen aus dem Stiftungsvermögen.

„Der Anfang war nicht einfach“, erinnerte sich Hans-Hermann Prüser. Aber mit viel Engagement und Ideenreichtum wurde an vielen Stellen und bei vielen Gelegenheiten für die St. Sigismund-Stiftung geworben. Mittlerweile ist die Stiftung bekannt und fest in der Kirchengemeinde verankert.

Aus dem anfänglichen Startkapital in Höhe von 50 000 Mark heraus ist bis heute ein Stiftungsvermögen von über 200 000 Euro entstanden. „Damit wollen wir immer verantwortungsvoll umgehen“, so Prüser.

Schon fünf Jahre nach der Gründung hatte die Stiftung mit ihrer zentralen Aufgabe umzugehen. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Diakons bestand die reale Gefahr, dass diese Stelle wegfallen könnte. Es galt Möglichkeiten zu finden, die Stelle durch eine Mitfinanzierung auch nachhaltig zu sichern.

„Gemeinsam mit dem Förderverein 'Rückenwind', dem Kirchenvorstand, weiteren ehrenamtlichen Helfern sowie mithilfe der vielen kleinen und großen unterstützenden Spenden wurde erreicht, dass auch weiterhin ein Diakon und jetzt eine Diakonin bei uns seelsorgerische Arbeit leistet“, so Hans-Hermann Prüser.

„Darauf können wir alle wirklich stolz sein, zeigt es doch, dass mit gegenseitiger Unterstützung und Gottvertrauen auch zunächst Unerreichbares erreichbar werden kann. Und so ein Erfolgserlebnis stärkt auch für zukünftige Aufgaben in unserer Kirchengemeinde. Gemeinsam können wir vieles schaffen, was immer auch die Zukunft bereithalten mag.“

Prüser stellte noch ein aktuelles Projekt vor. Zum Erntedankfest ist die Errichtung eines Insektenhotels im neu gestalteten Pfarrgarten als ein Sinnbild der Schöpfung geplant. „Heute wissen wir, dass jedes noch so kleine Wesen einen Platz einnimmt, der unverzichtbar für die Natur ist. Alles ist miteinander wunderbar verbunden und voneinander abhängig.“

Das Besondere an diesem etwa einen Quadratmeter großen „Hotel“ ist, dass mit den angelegten Feldern die Silhouette der St. Sigismund-Kirche gebildet wird.

„Gern nehmen wir Ideen für Einrichtung dieser Felder entgegen und sind gespannt“, so Hans-Hermann Prüser. hu