Dann mal rauf aufs Fahrrad

Etelsen – Auch wenn es den Gartenfreund und ganz besonders die Landwirte sehr besorgt: Die Sonne scheint, als ob sie gar nicht wieder aufhören wollte. Von Regen weit und breit nichts zu sehen. Da könnte man doch glatt sein Fahrrad wieder hervorholen und eine feine Runde drehen.

Günter Steffens aus Etelsen ist leidenschaftlicher Radfahrer. Eigentlich schon immer und auch heute mit 71 Jahren noch. Er kümmert sich im Radfahrverein (RV) Etelsen um dessen Fuhrpark und guckt natürlich auch für die Familie und Freunde nach den Rädern. Steffens will sich nicht in den Vordergrund drängen, bloß nicht. Aber wo er doch so kompetent Antwort geben kann, muss er jetzt hier mal ran.

Also, was muss der Gelegenheitsradfahrer, der seinen Drahtesel nicht das ganze Jahr über in Schuss hält, sondern im Winter schon mal vernachlässigt, beachten?

„Luft“, sagt Steffens. „Die meisten fahren mit zu wenig.“ Gemeint ist dabei nicht die fehlende Puste und mangelnde Kondition. Viele Räder haben zu wenig Luft und Druck. Was sich unterwegs schon einmal als Problem entpuppen kann. Vor allem, wenn man nicht die richtige Pumpe mit hat.

Es gibt dazu auch noch drei verschiedene Arten von Ventilen. 1. Das Autoventil. Quasi mit so einem Knopf in der Mitte. Wie bei einem Autoreifen eben. Da braucht man eine Spezialpumpe – oder bedient sich an der nächsten Tankstelle.

2. Das SV-Ventil, auch französisches Ventil genannt. Das kann für Ahnungslose und Ungeübte ganz schön hinterhältig sein. Weil es ein kleines Rädchen hat, das man vor dem Aufpumpen erst losdrehen muss. Und dann die Pumpe bitte ganz vorsichtig ansetzen.

3. Das DV-Ventil. Der Klassiker. Ursprünglich einmal als Dunlop-Ventil auf den Markt gekommen, verlangt man heute beim Fahrradhändler seines Vertrauens ein Blitzventil, wenn man so eines möchte.

Lose Schrauben an Ständern (kommen laut Günter Steffens oft vor) oder Gepäckträgern sollte jeder selbst nachziehen können. Auch die Spannung der Antriebskette, prüfen, bekommt jede Radfahrerin oder jeder Radfahrer hin. Gespannt werden muss jede Kette nach etlichen gefahrenen Kilometern. Gerade auch bei den immer beliebter werdenden Pedelecs. Lässt sich über da Versetzen des Hinterrades keine Spannung mehr auf die Ketten bekommen, muss eine neue her. Sonst springen die Teile nämlich ab.

Seine Fahrradkette mit ein paar Tropfen Öl versorgen – klar, kann man selber machen. Aber Vorsicht! Moderne Fahrräder haben eine Scheibenbremse. Für Günter Steffens überhaupt die Fahrradbremse der Zukunft. Wer nun allerdings eine der beliebten Spraydosen einsetzt, um seiner Kette viel Gutes zu tun – spielt mit der Existenz seiner Bremse. Setzt sich der ölige Nebel vom lauen Frühlingswind getrieben auf Bremse oder gar Bremsbelägen ab, sind im ungünstigsten Fall die Letzteren im Eimer, weil vielleicht nicht mehr zu entfetten. Und der Laie kann sie auch nicht leicht selbst ersetzen.

Bei den Formen der Beläge hat sich eigentlich jeder Hersteller seine eigenen Formen ausgedacht, hat Steffens beobachtet. Hier und bei hydraulisch betätigten Bremsen ist selbst ein alter Fahrensmann wie Günter Steffens an einer Grenze angekommen. Hier müssen dann definitiv die Fachwerkstatt und die Händler ran. Mit Bremsen ist das am Fahrrad wie beim Auto. Sie müssen funktionieren. Unbedingt.

Überhaupt beobachtet Steffens bei den Rädern, gerade bei den Pedelecs, einen immer stärkeren Trend zu mehr und aufwendiger Technik. Da ist am Lenker oft schon das reinste Cockpit verbaut. Laut Radfan Steffens für alle Fahrerinnen und Fahrer sehr zu empfehlen: ein Rückspiegel. Für die Sicherheit nur gut und man solle sich auch keiner falschen Scham hingeben, von wegen, das haben nur Alte. „Man stelle sich vor, Motorräder und Mopeds hätten keine Rückspiegel.“

Normalerweise legt Steffens mit seiner Gruppe auf Fahrten im Jahr so 3 500 Kilometer zurück. Im Moment geht nichts. Jedenfalls an Reisen und in der Gruppe. Wegen Corona. „Aber zweimal die Woche muss ich einfach los“, gibt der Etelser zu. Manchmal begleitet ihn sein achtjähriger Enkel. Die beiden haben idealerweise die gleiche Reisegeschwindigkeit. Und halten unterwegs schon mal dort an, wo es Eis gibt. Natürlich mit Abstand zu den anderen Kunden. Verputzt wird die kühle Köstlichkeit dann ordnungsgemäß ein paar Meter weiter. jpw