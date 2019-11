Und dann auch noch Konfetti

Langwedel – Im September rief der Landessportbund (LSB) Niedersachsen das Projekt „Ehrenamt überrascht“ ins Leben. Damit will der LSB mehr Anerkennung und Wertschätzung freiwillig und ehrenamtlich Engagierter zeigen und schaffen – und diese Botschaft natürlich breit an viele Menschen vermitteln.

Die Aktion findet man auch beim MTV Langwedel prächtig. Und der Vorsitzende Marco Behrmann musste auch gar nicht lange überlegen, welche zwei im Verein denn da diese Ehrung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit unbedingt verdient hätten. Behrmann wandte sich an den Landessportbund, weihte auch den Vorsitzenden des Kreissportbundes und langjährigen MTV-Vorsitzenden Gerhard Behling ein, hielt sich aber sonst sehr bedeckt. Es sollte ja eine Überraschung werden. Aber am liebsten eine vor einem großen Publikum.

Im Saal von Klenkes Gasthaus ging jetzt die Saison der MTV-Goldbachbühne zu Ende. Nach der letzten Aufführung traten Marco Behrmann und Gerhard Behling auf die Bühne, um den Darstellern zu danken. Dann setzte Behrmann zu einer besonderen Laudatio an.

„Er ist ein Mann für alle Fälle“, so Marco Behrmann. Klar, bei der Ansage war der zu Ehrende noch ahnungslos mitten im Publikum.

Der MTV Langwedel hat über 1 000 Mitglieder, die in 50 verschiedenen Gruppen ihren Sport betreiben, ein ganz famoses eigenes Vereinssportzentrum – für das man natürlich so etwas wie einen Hauswart braucht. Der beim MTV Langwedel „Hallenwart“ heißt.

Da ahnte Erwin Mann, dass nur er gemeint sein konnte. Als dann Marco Behrmann seine Laudatio noch auf Manns Ehefrau Gaby erweiterte, die bei so mancher Veranstaltung für tolle Dekorationen sorge und gleichzeitig als stellvertretende Kassen-wartin „die Vereinskasse frisiert und ich diese zum Jahresende wieder ausbügeln muss“, so Behrmann mit dem ihm eigenen Witz, war klar, dass es zur einer Doppelehrung kommen würde.

Dann wurden Erwin und Gaby Mann auf die Bühne gebeten, es regnete Konfetti. Unter dem großen Beifall der vielen Zuschauer überreichten Gerhard Behling und Marco Behrmann dem überraschten Ehepaar Mann die große Urkunde. „Ihr seid Vereinshelden. Wir gratulieren Euch zu Eurer Nominierung im Projekt, Ehrenamt überrascht’. Vielen Dank für Euren Einsatz für den Sport in Niedersachsen. Mit Eurem freiwilligen Engagement und bemerkenswerten Tatendrang habt ihr euch einen Platz in unserer Hall of Fame verdient. Macht weiter so und inspiriert Menschen für Menschen da zu sein. Ihr seid Wir!“ heißt es in der vom Vorstandsvorsitzenden des Landessportbundes Reinhard Rawe unterzeichneten Urkunde.

Erwin Mann, der in wenigen Tagen 69 Jahre alt wird, ist nicht nur für die Halle zuständig und bei allen Übungsleitern beliebt. Er sorgt auch dafür, dass es rund um das MTV-Vereinszentrum gut aussieht. Von seiner Ehefrau Gaby, die stellvertretende MTV-Kassenwartin und Kassenwartin der vereinseigenen Gaststätte ist, wird er da bei allem unterstützt. Und bei der Vorbereitung der beliebten Kindergeburtstagsfeiern, die die Turnabteilung anbietet, sind die beiden Manns sowieso absolut unentbehrlich. hu