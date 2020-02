Mut und Courage unter Fröschen

Langwedel - Von Hans-ulrich Knopp. Der Kulturverein Langwedel hatte sich im Rahmen seiner Kinderkulturreihe mal wieder etwas Besonderes ausgedacht: Nach Werner Winkel mit seinen Songs vom Bauernhof und Jeannette Luft mit der „Raupe Nimmersatt“ war jetzt Eva Spilker vom Regenbogen-Puppentheater im Langwedeler Rathaus zu Gast. Mit ihren komödiantischen und musikalischen Fähigkeiten brachte die für anspruchsvolle Kinderunterhaltung bekannte Puppenspielerin die Geschichte um den kleinen „Muffenprinz-Frosch“ Lukas und seine etwas resolutere Frosch-Freundin Jenny gekonnt auf die Bühne.

Das ging aber nur, weil Spilker alle Kids von der ersten Sekunde an gleich in die Erzählung und das Puppenspiel mit einband. „Habt ihr denn alle eure Badehosen mitgebracht?“, wollte die Puppenspielerin als erstes wissen. „Ihr müsst mit mir pitsche-patsch durch den Matsch mit bloßen Füßen zum Teich mitkommen.“ Das war natürlich was für die zahlreichen Kinder im rappelvollen Sitzungssaal des Rathauses, die fortan wie gebannt an den Lippen der Geschichtenerzählerin hingen.

Spilker erzählte die Geschichte von dem kleinen ängstlichen Frosch Lukas und seiner robusteren Freundin Jenny, die im Wasser des Teichs schwammen und rumrutschten, Fliegen oder Würmern als Delikatessen nachstellten, herumturnten oder es sich einfach gutgehen ließen. Dabei fiel auf, dass Selbstbewusstsein nicht die Stärke von Frosch Lukas ist. Ihm fehlt stets ein wenig Mut, um zum Beispiel über Uferböschungen oder Hecken zu springen. Und wenn er es versucht, bleibt er oftmals einfach in der Hecke stecken. Ganz anders Frosch- Freundin Jenny. Die hilft Lukas öfters aus der Patsche und mit ihrer Unterstützung und der Hilfe der Kinder aus dem Publikum nach dem Motto „Sei kein Frosch, Lukas“ wird es Stück für Stück besser mit seiner „Traute“.

Dann kommt Lukas' Bewährungsprobe: Eines Tages taucht eine echt fiese Rattenbande mitsamt der fetten Erdkröte „Buffo“ auf, die den Teich zerstören und das Wasser ablassen will. Als dann auch noch Froschfreundin Jenny im gefährlichen Sumpf verschwindet, ist Lukas gefordert.

Relativ mutig macht er sich auf den Weg in den Sumpf, um seine Freundin zu finden. Hier trifft er als erstes auf den absolut furchteinflößenden Drachen Urte – rein äußerlich eine Mischung aus Krokodil und Wolf. Interessanterweise ist der allerdings ängstlicher als sein Erscheinungsbild vorgibt. Als Urte Lukas erblickt, schlottern ihm vor Angst die Knie und die Haare stehen ihm zu Berge. Das bestätigt Lukas in seinem bereits gewonnenen Mut und er gewinnt noch einmal zusätzlich an Format. Schnell werden Urte und er Freunde zum Kuscheln und Abschlecken. Mit einem Drahthaar, das Urte ihm schenkt, wird Lukas quasi unbesiegbar und kann seinen Teich verteidigen. Gemeinsam mit dem sympathischen Drachen jagt der Frosch die fiese Rattenbande mitsamt ihrer Piratenflagge und der fetten Erdkröte zum Teufel.

Die Kinder jedenfalls fanden die Geschichte toll. So sehr wie sie beide Frösche offenbar ins Herz geschlossen hatten, weinten sie der fiesen Rattenbande keine Träne nach. „Sei kein Frosch, Lukas“ hatte mit vereinten Kräften ein gutes Ende gefunden.

Weitere Termine des Langwedeler Kulturvereins

Vortrag „Wie lebten die Herrenkämper vor 250 Jahren?“: Samstag, 22. Februar, im Häuslingshaus.

Kunsthandwerkermarkt: Samstag und Sonntag, 22. und 23. Februar, 15.30 Uhr, im Rathaus Langwedel.

Kindertheater „Ein Pinguin namens Lindberg“: Sonntag, 1. März, um 15 Uhr im Rathaus Langwedel.

Weitere Informationen: www.langwedelerkulturverein.de