Chancengleichheit - nicht nur im Flecken Langwedel

Karina Matos Appolt ist Architektin, Ex-Unternehmerin, Künstlerin – und seit diesem Jahr die Gleichstellungsbeauftragte des Fleckens Langwedel. © Wenck

Langwedel – Schreibtisch, Computer, Telefon. Das Notwendigste ist da. Es riecht nach frischer Farbe, die Wände sind noch völlig blank. „Ich muss mich noch einrichten“, sagt Karina Matos Appolt. Die neue Gleichstellungsbeauftragte des Fleckens Langwedel ist erst seit Anfang des Jahres im Amt. Dafür hat sie schon ganz genau Vorstellungen, wie sie ihr Büro gestalten möchte – und wie sie ihr Amt ausfüllen will.

„Die erste Woche war ich mit Kennenlernen beschäftigt.“ Das wird noch eine Weile so weitergehen und helfen, die berühmten Netzwerke zu knüpfen. Hinter ihrem Schreibtisch will sie ein selbst geschaffenes Bild aufhängen. Zum Thema Gleichberechtigung / Gleichstellung. Das ist schon und noch in Arbeit, bei Karina Matos Appolt selbst. Die Cluvenhagenerin ist Architektin. Und Künstlerin. „Das ist meine Liebe und mein Hobby“, sagt sie. Diverse Ausstellungen hat sie schon gehabt, als internationale Presseagentin habe sie an Veranstaltungen in mehreren Ländern teilgenommen. Aber das fällt in einem Nebensatz.

Die gebürtige Brasilianerin betreut aktuell eine 3-D-Kunst-AG an der Oberschule. Überhaupt sei es ihr immer wichtig gewesen, sich sozial und kulturell zu engagieren, zu helfen.

„Wissen Sie, ich war 14 Jahre lang Unternehmerin. Im- und Export von LED-Straßenbeleuchtungen. Eine Männerdomäne. Da musste ich als Frau meine weibliche Kompetenz erst einmal unter Beweis stellen.“ Auch aus dieser Erfahrung heraus leitet sich für Matos Appolt ab: „Frauen müssen auf Augenhöhe mit Männern behandelt werden. Sie haben Anspruch auf dieselben Arbeitsgelegenheiten, Zugang zu Bildung und Löhnen.“

Respekt und Chancengerechtigkeit sind für die neue Gleichstellungsbeauftragte nicht nur Schlagworte. Dafür will sie mehr Bewusstsein schaffen und sensibilisieren. Gleichberechtigung müsse nicht nur zwischen Männern und Frauen gelten, sondern unter Menschen im Allgemeinen. Gleiche Chancen für alle und Respekt – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Alter, sozioökonomischer Situation oder sexueller Herkunft, ist Matos Appolts Maxime.

Genau dafür können die Gleichstellungsbeauftragten etwas tun, ist sie überzeugt. Zum Internationalen Frauentag ist da im Landkreis Verden schon etwas in Arbeit. „Mit einer Demo in Verden.“ Von den Kolleginnen werden auch welche zur Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten in Leipzig fahren. Da erwartet sie sich noch mehr nützliche und gewinnbringende Erfahrungen, Netzwerk eben.

Konkret vor Ort ist einer ihrer nächsten Termine der Besuch im Vereinsheim des TSV Etelsen. Nicht aus sportlichen Gründen. Hier werden Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine veranstaltet. „Integration“ ist noch so ein Stichwort, wo Karina Matos Appolt helfen möchte.

Darüber auf keinen Fall vergessen werden soll ein fast schon klassischer Aufgabenschwerpunkt der Gleichstellungsbeauftragten: Vertrauliche und kostenlose Beratungen nicht nur bei einem Thema wie struktureller Diskriminierung und Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf, sondern gerade auch seelischer und körperlicher Gewalt gegen Frauen und Kinder, bei Problemen und Krisensituationen in der Familie. Die Gleichstellungsbeauftragte hört zu und hilft. Wo sie nicht helfen kann, weiß sie aber garantiert Institutionen und Ämter, die das können – und vermittelt weiter.

Was die bessere Vereinbarkeit der Berufsleben von Mann und Frau angeht, da mache ihr besonders die jüngere Männergeneration Hoffnung, sagt Matos Appolt. Die neue Generation sei sensibler für die Probleme zwischen Männer und Frauen, offener für einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil, Inklusion und Akzeptanz. „Aber natürlich gibt es noch Verbesserungsbedarf“, sagt die neue Gleichstellungsbeauftragte und strahlt. Im Langwedeler Rathaus arbeiten zu 80 Prozent Frauen. Aber in der Politik, im Gemeinderat? Da ist noch Verbesserungsbedarf.

Karina Matos Appolt arbeitet im Langwedeler Rathaus auf einer Stelle, die mit 15 Stunden die Woche angesetzt ist. Montag, Dienstag und Donnerstag ist sie in der Regel ihrem Büro unter der Telefonnummer 04232 / 3941 zu erreichen, ihre E-Mail-Adresse lautet KarinaMatosAppolt@langwedel.de.