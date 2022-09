CDU informiert sich in Langwedel-Völkersen: Kümmerliche Kartoffeln

Von: Jens-Peter Wenck

Harm Heimsoth zeigte der CDU-Kreistagfraktion, wie Kartoffeln aussehen, wenn sie zu wenig Wasser bekommen: kümmerlich. © Wenck

Völkersen – Ohne Wasser? Sind die Kartoffeln klein und mickrig geblieben, nicht mehr zu vermarkten. Kartoffeln brauchen Wasser, und zwar reichlich. Darum beregnet die Familie Heimsoth aus Völkersen ihre Äcker auch, besonders in diesem aktuellen bisher knochentrockenen Sommer. Was der nicht mehr zu leugnende Klimawandel bei uns für ganz konkrete Folgen hat, darüber informierte sich die CDU-Kreistagsfraktion in Völkersen.

Hermann Heimsoth ist so etwas wie ein Beregnungspionier unter den Landwirten im Landkreis Verden. „Wir haben schon vor 20 Jahren versucht, einen Beregnungsverband zu gründen. Es war viel Interesse da ... aber leider ist da nichts von geworden.“ Als nämlich klar wurde, dass das ganze Vorhaben einiges Geld kosten würde. Schon vor 20 Jahren wären einige Investitionen nötig gewesen.

Familie Heimsoth hat im Alleingang versucht, Brunnen zu bohren. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Auf jeden Fall ist der finanzielle Aufwand hoch. Die Heimsoth GbR hat Erdleitungen verlegt, Hydranten und Pumpen installiert. Trotz Beregnung erreiche man keine Spitzenerträge – aber immerhin gesicherte. Die Beregnung anderer landwirtschaftlicher Flächen, etwa solcher mit Mais ist laut Hermann Heimsoth überhaupt nicht wirtschaftlich. „Das macht keinen Sinn.“

Vom Hof Heimsoth zog die Gesellschaft auf den Acker. Dazu gesellt hatte sich auch Völkersens Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer (Grüne/WGL), weil der CDU-Besuch als für alle Interessierten öffentlich angekündigt worden war. Harm Heimsoth hatte vorgesorgt und schon Kartoffeln zur Präsentation fertig gemacht: aus dem Bereich des Ackers, der gar kein Wasser abbekommen hatte, einem mit etwas Wasser und einem mit ordentlicher Beregnung. Die Größenunterschiede waren signifikant.

Angesichts von immer mehr trockenen Sommern ist unbestritten: Der Wasserbedarf in der Landwirtschaft ist da und wird weiter steigen. „Das Grundwasser sinkt. Die Neubildung hält mit der Entnahme nicht stand“, erklärte Andreas Noltemeyer während der Diskussion in der Feldmark. Der Grüne und der CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende waren sich einig: Es dürfe nur so viel Grundwasser entnommen werden, wie nachkommt. Die Landwirtschaft ist im Landkreis Verden bei der Entnahme nur ein ganz kleiner Faktor. Wesentlicher schwerer wögen da die großen Wasserlieferungen des Trinkwasserverbandes Verden an die Hansestadt Bremen. Einig war man sich auch, dass sich hier unbedingt etwas ändern muss.

Im Bereich der Landwirtschaft gibt es einen sehr ernsthaften neuen Anlauf zur Gründung eines Beregnungsverbandes. „Das liegt uns schon am Herzen“, sagte Kreislandwirt Jörn Ehlers. „Aber es scheint ein kompliziertes Verfahren zu sein.“ Zumindest eines, das sich zieht, bis alle notwendigen Genehmigungen und Bewilligungen eingeholt sind. Er hoffe, die Interessierten hielten durch und blieben bei der Stange. „Aber die Landwirte werden ungeduldig.“ Auch Ehlers rechnet mit einem erhöhten Beregnungsbedarf. „Vielleicht nicht so wie im östlichen Niedersachsen. Aber wir müssen uns darauf einstellen: Das Klima ändert sich.“ „Im Frühjahr pumpen wir große Wassermengen über Aller und Weser ab“, so Wilhelm Hogrefe. Klärwerkswasser geht über die Flüsse ungenutzt in die Nordsee. Da seien Überlegungen angebracht, ob und wie man dieses Wasser im Sommer nutzen könnte.

Am Montag tagte im Kreishaus der Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Naturschutz und Landwirtschaft. Auf der Tagesordnung: ein Antrag der CDU sowie eine umfangreiche Anfrage der SPD zum Thema Wassermanagement vor dem Hintergrund der umfangreichen Lieferungen aus dem Wasserwerk Panzenberg nach Bremen. „Die dafür erteilte Genehmigung ist seit Jahren abgelaufen“, merkt die SPD an. Die CDU-Fraktion hat unter anderem die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (AG) Wassermanagement beantragt, an der alle Akteure inklusive der Naturschutz- und Umweltverbände beteiligt werden sollen, „um gemeinsam konkrete Vorhaben zu identifizieren und zu priorisieren.“