Burger aus Bohnen, Wok auf dem Grill: Gesunde Ernährung in der Grundschule Völkersen

Grundschüler lernen mehr über nachhaltige Ernährung – beim Essen auf dem Pausenhof

+ © Jannis Johanningmeier Das frisch gegrillte Wokgemüse findet seinen Weg auf die Teller der Grundschüler. © Jannis Johanningmeier

Völkersen – Gesunde Ernährung kann auch cool sein. Das ist das Motto der „Grillninjas“, die am Montag die Grundschule Völkersen besuchten. Deren Schulkinder konnten gar nicht genug bekommen und haben so einiges über fleischlose Kost gelernt.

„Wann geht´s weiter mit dem Essen?“ – Der siebenjährigen Svea scheint es offensichtlich zu schmecken. Der Geruch von frisch gegrilltem Gemüse verteilt sich auf dem gesamten Schulhof der Grundschule Völkersen und lockt die hungrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 a an, obwohl diese bereits mehrere Gerichte hinter sich haben. „Bisher hat mir der Flammkuchen am besten geschmeckt“, erzählt der neunjährige Jasper.

An diesem Montag ist Grillmeister Klaus Schüller von den „Grillninjas“, einer bundesweit tätigen, gemeinnützigen Organisation aus Langelsheim nahe Goslar, zu Besuch in Völkersen. „Am heutigen Tag geht es um Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung“, berichtet Schulleiterin Martina Fischer-Schwarzenberg, die gleichzeitig auch Klassenlehrerin der 3 a ist.

Zustande gekommen ist die Aktion durch die Kreissparkasse, die den Kontakt hergestellt und vermittelt hat. Ganz unter dem Motto der Grillninjas „Wer sagt, dass gesundes Essen nicht cool sein kann?“, bereiten die 20 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Klaus Schüller und einer Gruppe freiwilliger Helferinnen, bestehend aus drei Müttern und einer Großmutter, unterschiedliche Grillspezialitäten zu. Das Besondere: Es ist alles vegetarisch.

„Unsere Mission ist es, den Kindern gesundes Essen näherzubringen und ihnen zu zeigen, dass auch das cool sein kann“, informiert Schüller. Gleichzeitig solle das Arbeiten in der Gruppe gefördert werden. Dass die Grillninjas sehr aktiv, überwiegend in den wärmeren Monaten von März bis September an der Vermittlung der Nachhaltigkeitsbildung arbeiten, macht Schüller deutlich: „Wir hatten dieses Jahr bereits 378 Veranstaltungen an Schulen, bei Sportvereinen oder bei der Feuerwehr.“

+ Die Klasse 3 a der Grundschule Völkersen hatte gestern Besuch von Grillmeister Klaus Schüller. © Jannis Johanningmeier

Und nun steht die Grundschule Völkersen auf dem Programm. Schüller ist mit einem Transporter angereist, neben ihm stehen ein großer Grill und mehrere Boxen, gefüllt mit bunten Zutaten. „Ich gehe für jede Veranstaltung frisch einkaufen, möglichst Bio“, sagt er. Zudem werde darauf geachtet, so wenig Zucker und Salz wie möglich zu verwenden. Stattdessen setze man für die entsprechende Würze auf Agavendicksaft und Honig. „Wir wollen es im Rahmen halten“, führt Schüller dazu aus.

Die Speisekarte ist breit aufgestellt: Flammkuchen belegt mit Frischkäse, Paprika, Zwiebeln und Rucola. Burger mit veganer Mayonnaise und Patties, die unter anderem aus Kidneybohnen, zerbröselten Cornflakes und Haferflocken bestehen. Vegane gespießte Grillwürste und gegrilltes Wokgemüse. Für den Hunger zwischendurch Melonen-Ananas-Spieße und als Nachspeise Obstcrumble mit selbst gemachter Fruchteiscreme. Dafür hat Schüller extra eine Eismaschine mitgebracht, die eine Stunde für die Herstellung braucht. Aus Sicht der Kinder, die es kaum abwarten können, viel zu lange. Die Sonne scheint, was immer wieder die Frage provoziert: „Wann gibt es endlich das Eis?“

Bereits die Vorbereitungen haben ihre Zeit gebraucht und laufen seit 9 Uhr. Angekommen in den Mittagsstunden wird auf dem Schulhof immer noch fleißig geschlemmt. Die Kinder haben sich es sich verdient. Denn wer denkt, dass nur der Grillmeister das Essen zubereitet hat und die Drittklässler nur das Probieren übernehmen, liegt falsch. Ein Blick in Richtung des aufgestellten Pavillons, unter dem sich alle nötigen Kochutensilien befinden, verrät: Alle helfen mit. „Die Kinder haben sich die Rezepte vorher durchgelesen und anschließend auch die Zutaten herausgesucht und abgewogen“, teilt Schulleiterin Martina Fischer-Schwarzenberg mit. „Natürlich passiert das auch alles per Hand. Der Teig für den Flammkuchen wurde ordentlich durchgeknetet, währenddessen wurde aber nicht so viel davon genascht, wie wir es vom Keksteig kennen.“

Während der Zubereitung spricht Grillmeister Klaus Schüller auch mit den Kindern über die Lebensmittel. Die Schülerin Janin weiß genau, was mit den Begriffen vegetarisch und vegan gemeint ist und wo der Unterschied liegt. Auch wenn den Grundschulkindern vieles von den Rezepten unbekannt ist, überwiegt die Neugier und es wird ständig probiert – mal mehr, mal weniger begeistert. Vor allem bei den Bohnen-Patties spalten sich die Meinungen der Kinder.

+ Mal was anderes: vegetarische Burger-Patties. © Privat

Schüller ist sich selbst bewusst: „Es ist klar, dass die Patties aus Kidneybohnen nicht so schmecken wie normale Fleischpatties. Aber das sollen sie auch gar nicht. Wir wollen den Kindern neue, nachhaltige Möglichkeiten aufzeigen, von denen sie zu Hause erzählen können.“ Oftmals sei es noch der Fall, dass die Kinder keinen Einfluss auf die Ernährung ausüben können.

Klaus Schüller ist Rentner und hat 47 Jahre als Metzger gearbeitet. Er kocht leidenschaftlich gerne und daher passt die gemeinnützige Arbeit aus seiner Sicht wunderbar. Er appelliert: „Der Verbraucher sollte beim Gang durch den Supermarkt kritisch sein. Nur weil bei den Kirschen aus Spanien „Bio“ draufsteht, sollte ich diese nicht gleich kaufen.“

Schüller achtet darauf, den Fleischkonsum gering zu halten und grenzt ihn auf ein- bis zweimal die Woche ein. „Dann kaufe ich aber regional und zahle ein paar Euro mehr, das ist es mir wert“, betont er.

Mittlerweile hat sich wieder eine Schlange beim Grillmeister gebildet. Ausgestattet mit Teller und Besteck warten die Kinder darauf, dass er das Grillgemüse aus dem Wok verteilt, das sie selbst vorbereitet haben. Denn wie jeder weiß: Selbst gekocht schmeckt es immer noch am besten.

Von Jannis Johanningmeier