Bunt und bärig gut gelaunt: Langwedeler Markt eröffnet

Langwedel - Paddelboote auf der Hauptstraße und der Großen Straße? Tatsache. Okay, es hat vorher geregnet. Aber so doll denn doch nicht. Alles klar, die Boote gehörten am Freitagabend zum Umzug für den 41. Langwedeler Markt. Und der steht unter dem Motto „Sportliches Langwedel“. Der Zug mit den Marktmeistern im Autorenndress vorneweg war bunt, lustig, bärig gut gelaunt, lang – und manchmal sportlich herausfordernd laut.

Das Publikum an der Strecke war zahlreich, stand schon in Daverden am Straßenrand, und gerade die vielen Kinder hofften auf viele Süßigkeiten. Die regneten erwartungsgemäß auf die Zuschauer, konnten manchmal aber doch nicht gefangen werden. „Mist, die ganzen Bonschen sind in der Pfütze gelandet.“

Bürgermeister Andreas Brandt und seine Gäste wurden am Rathaus eingesammelt, weiter ging es zur Marktbühne zwecks offizieller Markteröffnung.

+ Mit einem knallbunten Wagen war auch die Kinderfeuerwehr Daverden-Langwedel beim Umzug dabei.

Am Freitagabend wurde schon mal kräftig gefeiert. Wer will, kann am heutigen Sonnabend am Katzenöhrchenlauf teilnehmen, das Markt-Sportabzeichen machen – oder ganz entspannt über den Markt bummeln. Über 100 Aussteller sind auf der Marktmeile, der Großen Straße, vertreten. Heute geht es um 8 Uhr mit dem Flohmarkt los. Es folgt ein langer Tag mit diversen Möglichkeiten, sich den Bauch zu füllen, einen Drink zu nehmen, sich Vorführungen auf den Bühnen anzugucken. Wenn um 19 Uhr der traditionelle Wettbewerb der Selbstständigen gegen den Gemeinderat auf der Marktbühne beginnt, zeichnet sich am Abendhimmel schon eine Partynacht ab, die es in sich hat..

Am Sonntag ist im Event24-Zelt um 10 Uhr der Marktgottesdienst. Anschließend ist Marktbetrieb mit allem Zipp und Zapp. Ab 18.30 Uhr allerdings wird der Markt dann aber ab Modehaus Böning traditionell ausgefegt und um 19 Uhr auf der Marktbühne offiziell beendet.

www.langwedeler-markt.de