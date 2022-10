Nach Zugausfällen zwischen Hannover und Bremen – Strecke wieder frei

Von: Johannes Nuß

Teilen

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis im Bahnhof in Langwedel kommt es derzeit zu Zugausfällen zwischen Bremerhaven und Hannover. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Aufgrund eines Notfalls im Kreis Verden ist es zu Zugausfällen und Verspätungen zwischen Bremen und Hannover gekommen. Nun ist die Strecke wieder frei.

Update vom 21. Oktober, 18:56 Uhr: Mittlerweile ist die Zugstrecke zwischen Hannover und Bremen, nachdem es in Langwedel zu einem Notarzteinsatz gekommen ist, wieder freigegeben. Laut VBN seien insbesondere der Zug um 15:20 Uhr von Hannover Richtung Bremen und der um 16:20 Uhr von der Sperrung betroffen gewesen. Auch der ICE, geplante Abfahrtszeit 17:53 Uhr, konnte erst mit rund 40 Minuten Verspätung starten. Ansonsten sei es nur zu kürzeren Verspätungen gekommen, ab 19:20 Uhr sollen die Züge wieder ohne notfallbedingte Verspätung fahren.

Ursprungsmeldung vom 21. Oktober, 17:08 Uhr: Langwedel – Wer aktuell in Niedersachsen mit dem Regionalverkehr der Bahn unterwegs ist, braucht starke Nerven. Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis des Bahnhofes in Langwedel (Landkreis Verden) wird es voraussichtlich noch bis in die Abendstunden zu Zugausfällen und Verspätungen kommen.

Notarzteinsatz am Gleis: Züge zwischen Hannover und Bremen fallen aus

Wie die Bahn über ihren Twitter-Account mitteilte, seien die Linie RE1, RE8, RE 4419 und RE4421 zwischen Bremen und Hannover betroffen. Auch in der Gegenrichtung käme es aktuell zu Zugausfällen, berichtet dazu der Norddeutsche Rundfunk. Aktuell wird ein Schienenersatzverkehr geplant.

Ebenso sind laut NDR die Linie RE8 und RE4416 (Bremerhaven – Lehe) von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Zurzeit müssen bei den Linie RE8 und RE4420 (Hannover nach Bremerhaven) die Halte in Achim und Bremen-Mahndorf entfallen. Dies aus dem Grund, weil die Züge über Rotenburg umgeleitet würden. Wie es beim NDR heißt, soll der Bahnhof in Langwedel noch bis voraussichtlich 18:00 Uhr gesperrt bleiben.

Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen: Krankenwagen im Landkreis Göttingen verunglückt im Einsatz

Ein Radfahrer ist in Bassum (Landkreis Verden) lebensgefährlich verletzt worden. Er war gerade dabei, eine Straße vor einem LKW zu überqueren, als er stürzte. In der Gemeinde Bilshausen im Landkreis Göttingen ist ein Krankenwagen verunglückt. Wenige Stunden später ist ein Patient, der darin transportiert wurde, verstorben. Aufmerksame Bürger haben am Freitag gegen 9.45 Uhr einen Brand eines Einfamilienhauses an der Hunoldstraße in Wardenburg entdeckt und über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Zeitgleich evakuierten sie die 84-jährige Bewohnerin aus dem Einfamilienhaus.