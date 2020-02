„Das brauchte jetzt wirklich keiner mehr“

Wasserschaden im Neubau der Oberschule verzögert Umzug / Jetzt den Mai im Visier

+ Links der fast fertige Neubau, rechts das alte Aulagebäude, das später abgerissen werden soll. Fotos: Wenck

Langwedel - Von Jens Wenck. Murphys Gesetz ist weltberühmt, zumindest in seinen Umrissen einem Jedem bekannt und heißt in seiner deutschen Übersetzung: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ Ganz so weit sollte man beim Neubau der Oberschule in Langwedel zwar nicht gehen. Aber man ist ganz nah an Murphys Gesetz dran. Ursprünglich hatte man gehofft, den Neubau zum Schuljahr 2018/19 bezugsfertig zu haben, was nicht funktionierte. Nun schien alles in der Bahn, Anfang März sollte nun endlich der Umzug sein – wird aber nichts.