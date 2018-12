Brauchen Bewohner von Förth bis Steinberg einen Bürgerbus?

In Achim verkehrt der Bürgerbus seit mehreren Jahren auf vier Linien im 90-Minuten-Takt. - Archivfoto: Mix

Langwedel - Von Michael Mix. Benötigen die Bewohner des Fleckens Langwedel einen Bürgerbus? Ob ein derartiges Mobilitätsangebot von der Bevölkerung gewünscht wird, will die Gemeinde durch eine Befragung aller Haushalte ermitteln. „Bevor da etwas in Gang gebracht wird, wollen wir erstmal wissen, ob überhaupt entsprechender Bedarf vorhanden ist“, erläutert Bernd Michallik, Sprecher der AG Bürgerbus.

Die zehnköpfige Arbeitsgruppe, in der alle Ortsbürgermeister und Mitglieder jeder Fraktion im Gemeinderat vertreten sind, hat einen Fragebogen entworfen, der im Januar an die mehr als 6 000 Haushalte im Flecken verschickt werden soll. Michallik und seine Mitstreiter haben 13 Fragen aufgelistet, die eine etwaige Nutzung des Bürgerbusses konkret und detailliert hinterfragen.

Denn solch ein Angebot, das Lücken im Öffentlichen Personennahverkehr schließen soll, müsste ehrenamtlich organisiert und betrieben werden (siehe Infokasten). Der Aufwand ist beträchtlich. „Wir werden vom Achimer Bürgerbusverein beraten“, sagt Michallik beim Gespräch mit dieser Zeitung.

In dem Bogen wird zunächst abgefragt, in welcher Ortschaft im Gemeindegebiet der Haushalt angesiedelt ist und aus wieviel Personen er besteht. Als nächstes will die AG wissen, ob eine „direkte, ausreichende Verbindung“ nach den Hauptorten Langwedel oder Etelsen besteht. Und es wird gefragt, ob die Einwohner ohne mobilen Untersatz zu bestimmten Tageszeiten Schwierigkeiten haben, ans Ziel zu gelangen.

Und dann wird es in dem Schreiben ganz konkret: „Angenommen der Bürgerbus bietet Ihnen drei bis fünf Mal am Tag eine Verbindung innerhalb der Gemeinde mit Anschlussmöglichkeiten (Bahnhof, großer Bus). Diese kostet 2,10 Euro. Wie häufig würden Sie den Bürgerbus benutzen: drei bis vier Mal pro Woche, ein bis zwei Mal pro Woche, ein bis zwei Mal pro Monat, selten bis nie?“

Daran schließt sich die Frage an: „Für welche Zwecke würden Sie den Bus hauptsächlich nutzen? Einkäufe, für den Weg zur Arbeit oder Schule, Arztbesuche, Besuche, Freizeit, Kultur, Vereine, Bank, Post oder ähnliches, Zubringer zum Bus oder Zug, Sonstiges“. Und welche Route wird gewünscht?

Darüber hinaus wollen Michallik und Co. wissen, ob sich Bürger vorstellen können, einen Neunsitzer in ihrer Freizeit hin und wieder drei Stunden lang unentgeltlich selbst zu steuern. Und auch sonstige ehrenamtliche Mitarbeit ist in einem Bürgerbusverein vonnöten.

„Ich bin die mögliche Strecke durchs ganze Gemeindegebiet von Förth bis Steinberg mit den Bahnhöfen Langwedel und Etelsen als Knotenpunkten schon abgefahren“, berichtet Bernd Michallik auf Nachfrage. Zwei Stunden sei er unterwegs gewesen. Da zunächst nur die Anschaffung eines, weitgehend vom Land Niedersachsen finanzierten Kleinbusses in Frage komme, „könnten wir also im Zwei-Stunden-Takt fahren“. Etwa 40 Haltestellen wären wohl im Gemeindegebiet nötig, schätzt Michallik.

„Aber lohnt sich ein Bürgerbus im Flecken Langwedel überhaupt?“ Die Befragung soll das klären. Eine Rücklaufquote von mindestens 20 bis 25 Prozent wäre nach Meinung des AG-Sprechers aussagekräftig.