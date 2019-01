Brandschützer gefordert wie noch nie: 61 Einsätze für die Feuerwehr Langwedel

Langwedel - Im Feuerwehrhaus Langwedel begrüßte jetzt Ortsbrandmeister Ralf Holtkamp neben den aktiven Kameraden die Kameraden der Altersabteilung, Gemeindebrandmeister Ingo Lossau, den Fördervereinsvorsitzenden Kai Boie sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung - und berichtete von Anforderungen, wie sie die feuerwehrleute noch nicht erlebt haben.

2017 waren die Langwedeler 41 Mal ausgerückt. Im vergangenen Jahr stiegen die Einsatzanforderungen erneut an, insgesamt musste 61 Einsätze bewältigt werden, abermals mehr als im Vorjahr. 28 Brandeinsätze, 24 Hilfeleistungseinsätze sowie neun Fehlalarme wurden verzeichnet. Hinzu kamen noch 13 Einsätze der Pressesprecher aus Langwedel, die im Rahmen der SEG Presse im gesamten Kreisgebiet unterwegs waren. Insgesamt wurden 5 661 Dienst- und Einsatzstunden verzeichnet.

2018 hatte die aktive Einsatzabteilung 44 Mitglieder(40 Männer und 4 Frauen). Die Altersabteilung besteht aktuell aus sechs Kameraden. Die Jugendfeuerwehr hat 13, die Kinderfeuerwehr 23 Mitglieder.

2018 wurden fünf neue Feuerwehrleute aufgenommen. Moritz Söhl und Johannis Schmitz kamen aus der Jugendfeuerwehr, Bastian Hemming, Alexander Schweiger und Henrik Siemt stießen aufgrund von Wohnortwechseln aus anderen Feuerwehren dazu. Martin Goldenstein, Yvonne Kuma und Sascha Scheepers verließen die Feuerwehr aufgrund eines Wohnortwechsels.

Gruppenführer Heiko Kruse lobte die Einsatzbereitschaft der Kameraden sowie die gute Ausbildung und Dienstbeteiligung, die gegenüber dem Vorjahr nochmals angestiegen war.

Jugendfeuerwehrwart Tobias Fischer blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück und berichtete von einem tollen Team bei der Jugendfeuerwehr. Bei den Wettbewerben auf Gemeindeebene erreichte man einen 2. Platz, auf Kreisebene den 4. Platz, ebenfalls eine Leistungssteigerung zum Vorjahr. Für dieses Jahr hat man sich das Erreichen der Wettbewerbe auf Bezirks- und Landesebene als Ziel gesetzt.

Atemschutzgerätewart Lennard Medzech lobte den guten Ausbildungsstand der Atemschutzgeräteträger in der Ortsfeuerwehr. 2018 wurden erneut mehrere neue Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Als besonders positiv beschrieb Medzech die vielfältige Realbrandausbildung in der Feuerwehr und auch auf Kreisebene in der Realbrandsimulationsanlage bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Verden.

Auch die Wettbewerbsgruppe der Einsatzabteilung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neben einem 1. Platz im Wettbewerb auf Gemeindeebene und guten Mittelfeldplätzen auf Kreisebene, war auch die internationale Wettbewerbsgruppe (CTIF) wieder in ganz Niedersachsen und sogar in Frankreich zu Wettbewerben unterwegs.

Der Vorsitzenden des Fördervereins, Kai Boie, versicherte, dass man in diesem Jahr tatkräftig Unterstützung bei den Feiern zum 125-jährigen Bestehen der Wehr leisten werde. Am 2. Februar gibt es einen Kommersabend, der Gemeindefeuerwehrtag ist am 12. Mai und am 18. August ein großer Tag der offenen Tür.

Bürgermeister Andreas Brandt und Feuerschutzausschussvorsitzender Bernd Michalik dankten allen Einsatzkräften für ihre ehrenamtliche Arbeit und versprachen ihre Unterstützung für die kommenden Jahre.

Gemeindebrandmeister Ingo Lossau überbrachte die Grüße der Kreisbrandmeister und dankte allen Kameraden für ihren Einsatz im vergangenen Jahr.