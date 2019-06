Boule-Turnier für Daverden

Daverden – Die Kugelsportart Boule kommt ja eigentlich aus Südfrankreich, ist aber auch längst und lange in Deutschland angekommen. Immer mehr Gruppen finden sich, treffen sich und sorgen für professionelle Bedingungen, um ihren Sport ausüben zu können. Schon seit fünf Jahren gibt es eine entsprechende Anlage auch in Daverden.

Auf dem Sportplatz des TSV an der Jahnstraße hat sich die ANKH-Truppe (ANKH gleich „Alles nur kein Handball“) mithilfe eines Fachmanns eine Boulebahn angelegt. Dort treffen sich die Männer regelmäßig an jedem zweiten Sonntag im Monat, um Boule (französisch für „Kugel) zu spielen, zu schnacken und einfach Spaß zu haben.

Seit rund 30 Jahren gibt es die Gruppe, und an Aktivitäten hat es den Männern in all den Jahren nie gemangelt. Tennis, Badminton, Kochen, Doppelkopf, gemeinsame Unternehmungen – vieles stand und steht auf dem Programm. Nur eben kein Handball.

Schon vor der Eröffnung der Daverdener Bahn frönten sie gute drei Jahre lang dem Boule. „Das ist knie- und hüftgerecht“, wird einer der Männer anlässlich der Bahneröffnung 2014 in dieser Zeitung zitiert..

Das fünfjährige Jubiläum, wenn man es denn so nennen will, ist jetzt der Anlass für ein Boule-Einladungsturnier am Sonnabend, 29. Juni.

An diesem Turnier können Mannschaften des TSV Daverden, des Schützenvereins Daverden, der Ortsfeuerwehr und des Vereins für Kultur und Geschichte teilnehmen, hat man sich bei ANKH so gedacht.

Die Mannschaften bestehen aus jeweils fünf Spielerinnen oder Spielern. Das Turnier beginnt am 29. Juni um 14 Uhr. Ab 13.30 Uhr erfolgt eine Einweisung der Mannschaften durch Klaus Fricke und Rüdiger Hustedt. Gespielt wird in zwei Gewinnsätzen.

Das Startgeld pro Mannschaft beträgt zehn Euro und wird für Preise ausgegeben, versprechen die Organisatoren. Als Oberschiedsrichter fungieren Klaus Fricke und Rüdiger Hustedt.

Anmeldungen sollten zwecks guter Planung unbedingt noch in dieser Woche bei Heinz-Hermann Maack (Telefon 04232 / 74 14) oder Hermann Bischoff (Telefon 04232 / 430) erfolgen. hu