„Kuddl un Fiete“: Blues-Story op Platt

Langwedel – La Paloma? „Schiet op La Paloma“ finden die Herren Lars und Timpe. So heißt jedenfalls die neue CD von Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe. Als Lars (Mundharmonika und Gesang) und Timpe (akustische Gitarre und Gesang) sind die beiden mit ihrem plattdeutschen Bluesprogramm im gesamten norddeutschen Raum unterwegs, spielen auf Kleinkunstbühnen, Open-Air-Festivals, in Konzertsälen und bei Radio- TV-Sendungen.

Oder sie spielen wie am Sonntag, 5. Mai, ab 20 Uhr im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses (Große Straße 1). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Vorverkaufstelle ist die Buchhandlung Vera Rohrberg (Große Straße 38) in Langwedel.

Für Gäste aus dem weiteren Umland besteht die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 04232 / 1590 verbindlich anzumelden – bei Sigrid und Wolfgang Ernst vom Langwedeler Kulturverein, der diesen Abend organisiert.

Das Konzert bestreiten Lars und Timpe mit Liebe zur plattdeutschen Sprache und Hang zum Blues sowie ihrem neuesten Bühnenprogramm „Kuddl un Fiete“.

„Kuddl un Fiete is’n musikaalsche Blues-Story op Plattdüütsch. Dat sind 14 Leeder mit Vertellen op Platt, und dat geiht üm Fründschoop. Kuddl sien Familie weern allens Elv-Fischer, ut St. Pauli und vun de Elvinsel Finkwarder. Fiete is’n rieken Reedersöhn ut Blankenees. De Fründschoop von düsse twee ünnerscheedlichen Mannslüüd warrt dör de smucke Deern Lilo orrnlich dörrüttelt. Bi dit Twee-Mann-Musical (ohn Danzen un Schauspeelern) mit Lars un Timpe un jümehr Markenteken 'Blues op Platt' warrt orrnlich lacht und blarrt, un mitsingen ist Plicht!“, seggt die Musikers över ehr Programm.

Auf Hochdeutsch heißt das dann: „Eine abendfüllende Blues-Story auf Plattdeutsch, rund um eine Hamburger Männerfreundschaft mit 14 neuen Songs und einer mitreißenden Geschichte. Kuddl kommt aus einer einfachen Elbfischerfamilie, die zur Hälfte aus St. Pauli, Altona und zur Hälfte von der Elbinsel Finkenwerder stammt. Fiete ist ein reicher Reedersohn aus Blankenese. Die Freundschaft dieser beiden höchst unterschiedlichen Männer wird durch die hübsche Lilo heftig auf die Probe gestellt... In diesem unterhaltsamen Zwei-Mann 'Musical' (ohne Tanzen und Schauspielern) mit Lars und Timpe und ihrem Markenzeichen 'Blues op Platt!' kann kräftig gelacht, geweint und mitgesungen werden.“

Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe haben sich schon 1981 als Studiomusiker kennengelernt und sind sich über die Jahre immer wieder einmal bei verschiedenen Produktionen im Studio begegnet. Im Frühjahr 2011 spielten die beiden Urgesteine der Hamburger Musikszene das erste Mal live zusammen. Sie beschlossen nach diesem Erlebnis sofort, zu zweit ein Live-Projekt ins Leben zu rufen. Die Idee: niederdeutsche Texte mit modernem akustischem Bluesrock.

„Sie setzten sich also mit Mundharmonika und Gitarre in den Garten, und schon sprudelten die Ideen nur so -– das neue Duo-Projekt war geboren.

Die eingängigen plattdeutschen Refrains sind – mit etwas gutem Willen – durchaus auch für Hochdeutsche verständlich“, versprechen die beiden Künstler, die eben nicht von romantischen Sonnenuntergängen an der Nordsee singen, sondern doch lieber vom täglichen Leben, vom Älterwerden, der missglückten Liebe, dem Großstadtleben oder von fantasievollen Tagträumen – immer „mit’n Knippoog“ (einem Augenzwinkern), so das Versprechen.