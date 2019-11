Blick auf „Ringelschwanz-Projekt“.

Langwedel – Das Motto „CDU und die Wirtschaft“ ist vor allem dann spannend, wenn es mit Leben gefüllt wird und Parteimitglieder Gelegenheit haben, Firmen hautnah in Augenschein zu nehmen. Christdemokraten aus dem Flecken besuchten jetzt den Schweinemastbetrieb von Familie Lüdemann und den Milchviehbetrieb von Familie Huß. Darüber informiert eine Pressemitteilung der CDU Langwedel.

Lüdemanns füttern die Mastschweine mit selbstangebautem Getreide. Die frisch geernteten Maiskörner werden gerade eingefahren. Sehr viel aufwendiger ist diese Art der Fütterung im Vergleich mit zugekauften Produkten, aber dafür wisse man auch, was „drin“ ist, erläuterte Familie Lüdemann.

Mit Schutzanzügen durften die Kommunalpolitiker in die Ställe und machten Station bei den Schweinen. Am Herzen liegt der Landwirtsfamilie laut der CDU das „Ringelschwanz-Projekt“. Dabei werden den Schweinen die Ringelschwänze nicht kupiert. Was besondere Herausforderungen in Sachen Fütterung und Haltung mit sich bringe, erfuhren die Besucher.

Die Art der Nahrung ist auch auf dem Hof Huß eine wichtige Grundlage für gesunde und leistungsstarke Milchkühe. Die einzelnen Bestandteile der Futtermischung und Wirkungsweise stellte Meik Huß vor. Bei den Stallgängern aus der Politik fiel das auf fruchtbaren Boden. „Diese Ruhe und Zufriedenheit der Kühe sind beeindruckend. Im offenen, aber geschützten Stall führen sie auch in der Wintersaison ein äußerst gesundes Leben“, heißt es in der Mitteilung der CDU Langwedel. So oft es gehe, führe der Weg der Tiere jedoch auf die großen, saftigen Weiden. Die Christdemokraten liefen bei ihrem Besuch die einzelnen Stationen einer Kuh vom Kalben bis zum täglichen Gang zur Melkmaschine ab.

Auch auf dem Hof Huß ist die ganze Familie mit in die arbeitsintensive Landwirtschaft eingebunden. Drei Generationen sorgen sich dort um die Nutztiere.

Bei derlei Betriebsbesichtigungen gehören nach Ansicht der CDU auch die persönlichen Erfahrungen, Lebensläufe, Erfolge und Rückschläge dazu. „Mit Herz und Verstand meistern diese beiden Familien ihren nicht immer einfachen Alltag, der kein Wochenende kennt“, stellt der CDU-Gemeindeverband fest.

Selbstverständlich würden bei Firmenbesuchen auch politische Themen diskutiert. In erster Linie möchten die ehrenamtlichen Gemeindepolitiker die Betriebe jedoch kennenlernen, heißt es und abschließend: „Der Austausch ist der CDU sehr wichtig und wird weiter fortgeführt.“