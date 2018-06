„Bleiben sie skeptisch, aber seien sie nicht zu sehr besorgt“

Infomarkt zu geplanter neuer Hochspannungsleitung / Inbetriebnahme 2023

+ © Grafik: TenneT Zu 75 Prozent folgt der Trassenverlauf bereits bestehenden Leitungen. Die hier grün eingezeichnete alte 220kV-Leitung verschwindet allerdings ersatzlos. © Grafik: TenneT

Langwedel - Stellungnahmen von Privatleuten habe man aus den Landkreisen Rotenburg und Verden relativ wenig gehabt, befand am Dienstagnachmittag Dr. Stefano Panebianco vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL). „Vielleicht weil wir so gut informiert haben?“ Könnte sein. Könnte aber auch daran liegen, dass es in den beiden Landkreisen wenig Konfliktpotential beim geplanten Neubau der Stromtrasse Stade-Landesbergen gibt.