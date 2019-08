Erstes Sommerfest im sanierten Küsterhaus mit Musik und Geräteausstellung

Der Küstergarten zeigt sich inzwischen von seiner allerbesten Seite. Die neue Terrasse ist fertig, der Rasen wurde zum Teil neu eingesät, Obstbäume und Rosenstöcke sind gepflanzt worden und ein neues, großes Zelt bietet Unterschlupf auch bei unbeständigem Wetter.

Wie in Daverden gewohnt gibt es am Sonntagnachmittag Kaffee und selbst gebackene Torten sowie die üblichen Kaltgetränke.

Musikalisch werden Michael Schmitz, Thea Henken und Joana Vogel den Nachmittag bereichern. Ein Schlager aus den 70ern wird bestimmt nicht fehlen: „Das bisschen Haushalt macht sich von allein …“, denn das ist das diesjährige Motto des Sommerfestes.

+ Zu sehen sein werden auch alte Miele Haushaltshelfer. © Wenck

Dazu gehört dann, dass man an die mühsame „Große Wäsche“ vor 100 Jahren erinnern wird, die manchmal mehrere Tage dauerte. Jedenfalls bis dann endlich die vielversprechenden elektrischen Haushaltshelfer auf den Markt und in Mode kamen. Klaus Meyer wird einige dieser Geräte, vorzugsweise der Marke „Miele“, in einer Ausstellung im Küsterhaus präsentieren.