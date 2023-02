Bilanz des Weihnachtsmarkts in Daverden auf allen Ebenen nur positiv

Eine ganz besondere Atmosphäre hat der Daverdener Weihnachtsmarkt natürlich nach Einbruch der Dunkelheit - und das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. © Hustedt

Daverden – Der Weihnachtsmarkt rund um die Daverdener Kirche am 3. und 4. Dezember 2022 war ein Besuchermagnet. Es wurden so viele Gäste auf dem kleinen, aber gemütlichen Markt gesehen, dass Aussteller und Organisatoren vollauf zufrieden waren. Das ist ein Fazit der Nachlese, die das Weihnachtsmarkt-Team unter der Leitung von Thomas Kinzer jetzt im Gemeindehaus der Kirchengemeinde gehalten hatte.

Der Erfolg des Weihnachtsmarktes in Daverden liegt auch darin begründet, dass er von allen örtlichen Vereinen organisiert wird, so die Meinung bei den Vertretern der Kirchengemeinde, der St.-Sigismund-Stiftung, dem Förderverein Rückenwind, der Landjugend Daverden, des TSV Daverden, des Schützenvereins Daverden und des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden.

Manfred Knake, der wie in jedem Jahr die Marktbilanz offenlegte, verkündete nur tolle Zahlen. „Alle waren mit Volldampf dabei“, freute sich Thomas Kinzer und hob ein bisschen Axel Rode und Rolf Rotermundt hervor, die viele Weihnachtsbäume für das Marktgelände organisiert hatten.

„Wir wurden von den Besuchern regelrecht überrollt“, sagte eine zufriedene Marion Hellwinkel vom TSV Daverden, dessen Mitglieder im Gemeindesaal Kaffee und Kuchen verkauft hatten. Schon um 15.30 Uhr gab es am Sonntag keine Torten und auch keinen Kuchen mehr. „Damit hatten wir nicht gerechnet. Da müssen wir in diesem Jahr eben noch mehr anbieten“, meinte Marion Hellwinkel.

Auch die Landjugend war zufrieden, erklärten Dennis Warnke und Florian Vast. Der Glühweinstand war immer dicht belagert, schon am Klönsonnabend, sodass am Sonntagmorgen noch einmal Nachschub geholt wurde. Der war aber auch bald alle, also mussten noch private Quellen angezapft werden.

Der Schützenverein war mit dem Verkauf von Bratwürsten vollkommen glücklich, sagte dessen Vorsitzender Malte Schacht.

Theda Henken berichtete, dass beim Verein für Kultur und Geschichte, der zu Waffeln, Keksen und Kaffee eingeladen hatte, schon kurz vor Schluss der Teig ausgegangen war.

Positives berichtete auch Heike Hartmann vom Förderverein Rückenwind. Knipp und vegetarische Kartoffelsuppe zogen die Besucher an. Selbst dem Nikolaus (Rudolf Lüdemann) gingen zum Schluss die Schokoladen-Weihnachtsmänner aus. Für dieses Jahr werden noch mehr eingekauft, versprach Dagmar Schumacher.

Nur zufriedene Gesichter gab es bei der Nachlese zum Weihnachtsmarkt 2022 wie hier bei (v.li.) Thomas Kinzer, Manfred Knake, Kirsten Kinzer und Pastor Lars Quittkat. © Hustedt

Nicht nur die Vereinsvertreter, berichtete Orga-Teamchef Thomas Kinzer, auch all die anderen Aussteller in den Buden und im Küsterhaus seien äußerst zufrieden gewesen.

Bei dieser allgemeinen Zufriedenheit fiel es nicht schwer, das Standgeld für die Vereine festzulegen. Es bleibt auch noch Geld für einen Defibrillator, dessen Kauf Kirsten Kinzer als Vorsitzende des Kirchenvorstands anregte. Hier soll es eine Beratung in den nächsten Monaten geben, damit der Defi zum diesjährigen Weihnachtsmarkt zur Verfügung steht.

Schließlich wurde beschlossen, einen Überschuss einer gemeinnützigen sozialen Organisation zu spenden.

Die Termine für 2023 stehen jetzt auch: Am Dienstag, 29. August, ist ein Treffen aller am Gelingen des Weihnachtsmarktes Beteiligten vorgesehen. Das erste Planungstreffen für den Weihnachtsmarkt 2023, der wieder am 2. Advent, 10. Dezember, stattfinden soll, ist am 19. September. whu