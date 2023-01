Bestseller aus Langwedel: Die, die immer schreibt

Von: Jens-Peter Wenck

Sechs erfolgreiche Bücher hat Petra Mattfeldt 2022 herausgebracht, in diesem Jahr will die energiegeladene Erfolgsautorin sogar sieben Werke auf den Markt bringen. © PS

Daverden – Mit 2022 ist in vielerlei Hinsicht ein Jahr der Herausforderungen für viele, wenn nicht alle Menschen, zu Ende gegangen. Im Gespräch lässt die Bestsellerautorin (und Verlegerin) Petra Mattfeldt das Jahr Revue passieren und die Daverdenerin geben einen Ausblick auf das, was sie sich von 2023 erwartet. Da sich Redakteur Jens Wenck und Petra Mattfeldt schon lange kennen, blieb es beim Du.

Gehen wir ruhig mal länger als ins vergangene Jahr zurück. Du hast früher ja auch mal für unsere Zeitung gearbeitet. Wo siehst du die größten Unterschiede beim Schreiben von Artikeln zu Büchern?

Na ja, zunächst natürlich im Umfang. Aber tatsächlich kann ich sagen, dass mir das eine wie das andere Schreiben großen Spaß gemacht hat und immer noch macht. Bei der Arbeit für die Zeitung fand ich es immer schön, hierdurch Menschen kennenzulernen, denen ich sonst vermutlich nie begegnet wäre. Der größte Unterschied ist aber natürlich der, dass ich eben einmal über richtige Menschen und deren Leben berichtet habe und meine Bücher sich um fiktive Figuren drehen, die es nur in meinem Kopf gibt. Obwohl ich zugeben muss, dass es sich anders anfühlt.

Anders anfühlt inwiefern?

Insofern, dass meine Figuren für mich quasi real sind. In meinen Büchern erzähle ich ihre Geschichten, lasse meine Leserinnen und Leser an deren Leben teilhaben, freue mich mit ihnen und leide eben auch, wenn ihnen etwas Schlechtes widerfährt.

Und was ist, wenn eine deiner Figuren sich mal anders verhält, als du es willst?

Dann kann ich es nicht ändern. Es ist wie im realen Leben. Da macht ja auch nicht jeder, was ich richtig finde. Die Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen und Pläne, meine Figuren auch. Das muss ich akzeptieren. Ich hatte es sogar schon, dass sich eine meiner Lieblingsfiguren in der Hansen-Saga das Leben genommen hat. Dabei habe ich wirklich versucht, ihn zu retten, doch er hat keinen anderen Ausweg gesehen. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, dass ich schließlich die Autorin bin und es ja einfach anders hätte schreiben können. Doch das funktioniert eben nicht. Nur dann, wenn ich nicht versuche, etwas so zu verändern, wie ich es gern hätte, ist die Geschichte wirklich gut.

Der Erfolg gibt dir recht. Du hast im letzten Jahr wieder die Bestsellerlisten erobert.

Ja, das stimmt. Sowohl die Spiegel- als auch die Bildbestsellerlisten.

Dein neuer Roman, der gerade im Dezember erschienen ist, war sogar auf Platz 1, richtig?

Stimmt. Genau genommen haben es im letzten Jahr sowohl die erschienenen Bücher der Falkenbach als auch der neuen Kinder der Hansens Reihe auf Anhieb auf Platz 1 der Bild-Bestsellerliste geschafft. Und der Abschluss meiner Grand-Hotel Reihe bis auf Platz 3 der Spiegelbestseller.

Wie viele Bücher hast du 2022 Jahr eigentlich veröffentlicht?

Insgesamt sechs. Einen als Petra Mattfeldt, einen als Caren Benedikt und vier als Ellin Carsta.

Sechs Bücher sind schon ordentlich. Schaffst du dieses Level auch in diesem Jahr?

Dieses Jahr werden es sogar sieben neue Bücher (lacht).

Welches davon ist dir das Wichtigste?

Das kann ich gar nicht sagen. Mir ist tatsächlich jedes meiner Bücher wichtig. Allerdings gibt es ein Projekt, das schon lange in Vorbereitung war und bei dem es mich besonders freut, dass wir es nun realisieren konnten.

Wir?

Ja, genau. Wir, weil Axel Petermann, einer der bekanntesten deutschen Profiler und ich schon lange vorhatten, gemeinsam einen Roman zu schreiben. Doch wir hatten jeder für uns immer zu viele andere Projekte. Letztes Jahr haben wir uns dann gesagt: Jetzt oder nie! Also haben wir es dem Verlag vorgestellt, der uns direkt einen Zwei-Buch-Vertrag gegeben hat.

Und wann erscheint das Buch?

Im Juni dieses Jahres und das nächste dann 2024. Aber das müssen wir erst noch schreiben.

Also bist du schon wieder dabei? Oder kommst du erst mal ruhig im neuen Jahr an?

Ehrlich gesagt, schreibe ich immer. Ich mag es einfach und genieße es, dass es inzwischen mein Beruf geworden ist.

Was gefällt dir am Schreiben am besten?

Das Abtauchen. Das völlige Abtauchen in die einzelnen Charaktere, das Erleben ihrer Abenteuer, das Bewältigen ihrer Schicksale. In meinen Geschichten kann ich in die Vergangenheit reisen, historische Personen treffen oder eben auch mal morden, wenn mir danach ist (lacht).

Wenn du vom Morden sprichst, wie viel steckt denn eigentlich von dir selbst in deinen Figuren?

Viel. Wirklich sehr viel. Mit meinen Protagonisten identifiziere ich mich sehr, mit den Antagonisten, mit Menschen oder Charakterzügen, die ich nicht mag. Ich glaube, so manch einer hat sich auch schon mal in meinen Büchern wiedererkannt.

Könntest du sagen wer?

Klar könnte ich, mache ich aber nicht.

Schade. Dann etwas anderes: Was war dein Highlight 2022?

Da gab es in persönlicher Hinsicht einige. Besonders gern erinnere ich mich aber an die Premierenlesung zu meinem Roman „München 72“ in München oder auch an die Feier anlässlich des 40-jährigen Jubiläum meiner Agentin Lianne Kolf. Ich mag das Zusammensein mit tollen Menschen und aus den vielen Geschäftskontakten sind über die Jahre wirklich enge Freundschaften entstanden.

Auf was freust du dich 2023?

Das Jahr hat direkt mit meiner Lesung am 4. Januar auf Usedom im Hotel Ahlbecker Hof begonnen. Dort habe ich noch mal aus meiner Grand-Hotel Reihe gelesen. Im März erscheint mein neuer Roman „Club Paradies“, ein Zweiteiler, aus dem ich im Küsterhaus in Daverden lesen werde. Und dann kommen die weiteren Romane ab April. Es sind alles sehr schöne Projekte und ich freue mich sowohl auf die Lesungen als eben auch darauf, mich dann wieder zurückzuziehen und Neues zu schreiben.

Klingt zumindest so, dass dir nicht langweilig wird.

Nein, langweilig ganz sicher nicht. Ganz im Gegenteil. Und genau darauf freue ich mich riesig.