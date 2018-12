Berufsschule geht in die Praxis

Holger Bischoff (re.) erklärt hier die Funktion und Einstellmöglichkeiten an der Einzelkornsämaschine. - Foto: Wolfram

Völkersen - 32 angehende Land- und Baumaschinenmechatroniker des vierten Ausbildungsjahres aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und Osterholz rückten dieser Tage zu einem Intensivkurs bei Landmaschinen Schröder in Völkersen an. Das Ganze gehört in den Rahmen des Berufsschulunterrichts des Kivinan Bildungszentrum in Zeven und dient der Vermittlung neuester Mähdrescher- und Sätechnik.

Diesen Praxistag als Lernort-Kooperation mit Landmaschinen Schröder gibt es tatsächlich schon seit 2006 in Völkersen. „Die praxisorientierte schulische Ausbildung an moderner Landtechnik geht nur durch gute Zusammenarbeit von Betrieb und Schule“, sagt Richard Wolfram vom Kivinan Bildungszentrum.

Die Landtechnik sei einer der innovativsten Technikbereiche in Deutschland, der Technologiewandel schreite in immer kürzeren Zeitintervallen voran. Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, sei eine starke Verzahnung von Theorie und Praxis notwendig.

Unter der Regie von Christian Hustedt und Lukas Meyer wurden nun also Einstellungen und Umbauten am Mähdrescher für die unterschiedlichen Getreidearten besprochen. Zusätzlich wurden der Aufbau und die Funktionsweise eines hydrostatischen Fahrantriebs am praktischen Modell des Mähdreschers veranschaulichend im Dialog mit den Schülern erklärt.

„Es vergeht keine Erntesaison, in der nicht neue Verfahren, Maschinen und Geräte auf den Markt und damit zu den Kunden kommen. Maschinen, vollgepackt mit Elektronik und Hydraulik, müssen beherrscht werden, vor allem, wenn sie mal defekt sind. Ein Mähdrescher, der je nach Größe und Ausstattung schon mal zwischen 250 000 und 500 000 Euro kosten kann, muss in der Dreschkampagne rund um die Uhr laufen und bei einem Schaden zügig repariert werden“, so Richard Wolfram.

Auch Landmaschinen sind längst mit Bordcomputern ausgerüstet und werden mit einem Diagnosesystem überwacht und gewartet. Die Instandhaltung gelingt nur mit gut geschulten und qualifizierten Land- und Baumaschinenmechatronikern. „Das wissen auch die Landmaschinenfachbetriebe und investieren viel Geld und Zeit in die Ausbildung ihrer Auszubildenden“, sagt Richard Wolfram.

Der Kurs in Völkersen dient der Vorbereitung der Abschlussklassen auf die Gesellenprüfung, die im Dezember und Januar ansteht. So wurde an einer Einzelkornsämaschine der neusten Generation die schulische Theorie am praktischen Objekt unterstützend ergänzt.

Holger Bischoff erklärte und besprach mit den Besuchern Baugruppen, Einstellungen und Funktionsweise, unterschiedliche Drilltechniken wie „Normalreihe“, Doppelreihe“ und „Engsaat“ sowie regelmäßige Wartungsarbeiten an der Drillmaschine.

„Die Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache“, so die Lehrer Richard Wolfram, Constantin Borries und Torben Oltmann unisono, bei ihrem Dank an die Firma Schröder Landmaschinen in Völkersen und ihre Mitarbeitern Holger Bischoff, Christian Hustedt, Lukas Meyer sowie Niederlassungsleiter Rüdiger Zirm für die Möglichkeit, wieder einen Praxistag durchführen zu können.