Bernd Sackretz gibt Vorsitz im Schützenverein Völkersen ab

Aus den geplanten zwei wurden dann 24 Jahre

+ © Hustedt Uwe Konow (li.) löst jetzt Bernd Sackretz (re.) als Vorsitzender des Schützenvereins Völkersen ab. Sackretz war fast ein Vierteljahrhundert in Amt und Würden. © Hustedt

Völkersen - Eine Ära ging am Sonnabend in Völkersen zu Ende. Auf der Jahreshauptversammlung trat Bernd Sackretz, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, nicht wieder als Vorsitzender des Schützenvereins Völkersen an. Doch er hatte seinen Abgang geregelt. So wurde der 58-jährige Uwe Konow einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.