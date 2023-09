Schnitzeljagd bei Sonnenschein: Beim 44. Langwedeler Markt bummeln Besucher im Flecken

Von: Christel Niemann

Die Marktmeile entlang der Großen Straße in Langwedel ist an beiden Tagen gut besucht – auch von Menschen aus der umliegenden Region. © Niemann

Zahlreiche Besucher lassen sich am Wochenende vom Angebot des 44. Langwedeler Marktes begeistern.

Langwedel – Besser geht’s nicht: Optimale Bedingungen waren dem Langwedeler Markt beschert. Denn die Sonne lachte vom Himmel, und der Besucherandrang sorgte trotz Tagestemperaturen von um die 30 Grad schon mittags für Staus an einigen Ständen. Die Besucher – viele waren von außerhalb nach Langwedel gekommen – erfreuten sich am bunten Markttreiben in der Ortsmitte, schlenderten über den Flohmarkt, lauschten der Musik, genossen die vielen Vorführungen von Vereinen und bummelten am Sonntag durch die verkaufsoffenen örtlichen Geschäfte, die traditionell das jährliche Markttreiben flankieren.

„Helden unserer Kindheit“ war bereits am Freitag das Motto beim großen Umzug gewesen – und das fand sich auch auf dem Markt am Samstag wieder. Dazu hatten sich die Verantwortlichen einiges Neues ausgedacht, so gab es in diesem Jahr keinen Fotowettbewerb, sondern eine Schnitzeljagd für Kinder bis zwölf Jahren – und auch diese griff das Motto „Helden unserer Kindheit“ auf. So mussten die Kleinen sich entlang der Bummelmeile auf die Suche nach Bildern von früheren und aktuellen „Helden“ machen.

Für die Freunde von Tattoos gibt es temporäre Bilder auf die Haut gespritzt. © Niemann

Das kam an: Ganz gleich, ob Marktmeile, Gastronomie, Straßen oder Geschäfte – Langwedel war am vergangenen Wochenende voll mit Besuchern und schien vor allem in den Abendstunden förmlich aus den Nähten zu platzen. Die 44. Auflage des Langwedeler Marktes erwies sich demnach erneut als Zugpferd in der Region.

Beim Bummel über die Marktmeile war es daher insbesondere für die, die mit Kind und Kegel unterwegs waren, gar nicht so einfach, sich durch die Besuchermenge zu schlängeln. Dazu kam eine beachtliche Vielfalt an Angeboten an den Ständen und die Offerten der lokalen Händler bestaunen. Großes Gedränge herrschte auch an den Karussells und Spielbuden sowie an den Verzehr- und Getränkeständen, die ein breites Angebot an Köstlichkeiten unters Volk brachten. „Super Wetter, super viele Leute und super Stimmung, Dieser Langwedeler Markt ist eine wirklich runde Sache“, meinte etwa Lars Lorenzen vom Organisationsteam der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Langwedel. Er ist der Überzeugung, dass die meisten Händler mit dem Wochenende zufrieden sein dürften.

Die Langwedeler Markt ist auch eine Gelegenheit für Gruppen, um mal wieder gemeinsam zu feiern. © Niemann

Gelohnt hat sich aber auch für die meisten Besucher der Marktausflug in den Flecken. „Wir waren schon ein Eis essen und halten jetzt noch auf dem Markt Ausschau nach Deko-Artikeln für unsere Wohnung. Die Stimmung ist hier gut und die Auswahl groß“, sagten beispielsweise Ilona und Hilde Heidberg. Auch Vivien und Patrick Lüdemann zeigten sich angetan vom Markttreiben und freuten sich darüber, „dass bei dieser Gelegenheit immer auch so viele Leute von außerhalb nach Langwedel kommen.“

Die Veranstalter aus den Reihen der VdS Langwedel haben folglich allen Grund mit der Sonne um die Wette zu strahlen: Denn die Neuerungen, wie die Schnitzeljagd kamen an – und haben die Attraktivität der Veranstaltung erkennbar gesteigert.