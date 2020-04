Reh behindert den Verkehr auf der A 27

Langwedel – Eine Autofahrerin meldete am frühen Sonntagmorgen, gegen 6.45 Uhr, ein Reh auf der A 27 in Höhe Langwedel.

Die eintreffenden Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fanden das Tier, das auf der Fahrbahn in Richtung Bremen lief, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Beamten versuchten, das Tier in Richtung eines geöffneten Tors im Wildschutzzaun zu treiben, jedoch lief das Reh weiter auf der Fahrbahn umher. Um einen Unfall zu verhindern, wurde der Verkehr durch ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnpolizei gewarnt und verlangsamt, während zwei weitere Besatzungen versuchten, das Tier in Richtung des Tores zu drängen, heißt es weiter. Parallel wurde ein Jagdpächter informiert.

Letztendlich schaffte es das Reh, durch eine Lücke zwischen dem Wildschutzzaun und einer Brücke zurück aufs freie Feld zu laufen.

Die Autobahn wurde erst nach über einer Stunde wieder freigegeben werden.