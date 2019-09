„Behaltet das bei“

Daverden - Von Jens Wenck. Was ist da eigentlich passiert, an diesem Abend im alten Küsterhaus zu Daverden? Julia Milena Scheeser und Elias Kunz waren als Duo JuMi angekündigt. Zwei wirklich noch junge Menschen, noch gemeinsam im Musikstudium in Hannover unterwegs. Der Vorverkauf, nun ja. Am Abend war der alte Schulsaal dann aber gerappelt voll.

„Wir spielen zum allerersten Mal ein Konzeptkonzert“, verrät Julia Scheeser vor dem Auftritt. Die selbstgeschriebenen Stücke reichen nur für 40, 45 Minuten. In Daverden hatte sich der veranstaltende Verein für Kultur und Geschichte aber anderthalb Stunden gewünscht. Also wollen sich Scheeser und Kunz am kompletten musikalischen Lebenslauf der Sängerin entlang arbeiten, von der Kindheit bis ins Hier und Jetzt.

Na, denn: Zum Start gab es „Die perfekte Welle“. Von der allerersten Platte, die Julia Scheeser von ihren Eltern bekommen hat. Das Stück ist 2004 erschienen.

Aber das interessiert nach etwa einer Minute in Daverden keinen mehr. Der ganze Saal fokussiert sich auf die eher kleine Sängerin mit der großen Stimme und ihre völlig unaufgeregte und daher unglaublich passende Begleitung durch den Multiinstrumentalisten Kunz. Das bei manchen Klubkonzerten übliche Hintergrundgequatsche gibt es an diesem Abend in Daverden nicht. Die Leute hören zu, sehen gebannt nach vorn.

Nebenbei erfährt das mehr als geneigte Publikum, das Kunz eigentlich Schlagzeuger sein soll und Scheeser aus einem kleinen bayrischen Kaff stammt. Es gibt ein bisschen Jazz, an den die Sängerin über die Schul-Bigband geraten ist. Ihre Metall- und Punkphase findet nur Erwähnung. Eine Rockband haben die beiden übrigens auch: Volara. In der spielt Peer Bothmer, ebenfalls Musikstudent in Hannover. Dessen Eltern wiederum engagieren sich im Verein für Kultur und Geschichte, und so hat man das Duo nach Daverden locken können. Aber das nur nebenbei.

Die ersten Töne verraten es: Jetzt kommt „Imagine“ von John Lennon. Och, nööh. Ist den schon wieder Weihnachten? Und überhaupt... schmilzt alles bei der Interpretation von Julia Milena Scheeser dahin. Nach dem letzten „Imagine all the People...“ ist Stille. Leise hört man die ersten nach einem Taschentuch kramen, dass sie gleich vor lauter Rührung brauchen werden. Da schlägt die Kirchturmuhr nebenan einmal zur halben Stunde. An das Gelächter schließen sich stehende Ovationen an.

Es wird an diesem Abend noch mehrere Filmmusiken geben – aus „Fame“ und „A Star is born“ und aus „Aladdin“. Letzteres hat Scheeser auf Deutsch für den original Disney-Film eingesungen. Filmmusik ist quasi eines ihrer musikalischen Standbeine, verrät sie. Für einen bald erscheinenden weiteren Film wurde sie auch wieder engagiert. Weil ihre Eltern, selbst Musiker, schon lange in der Branche sind und die entsprechenden Verbindungen haben, sagt Scheeser. Das habe sehr geholfen. Dass sie selbst einfach unverschämt gut ist, muss sie nicht sagen. Das hört man.

Zum Ende des Abends gibt es einige Stücke auf Deutsch. Die sind von einem Soloalbum, an dem Scheeser gerade arbeitet und das Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. „Dabei wollte ich nie Solo. Immer nur mit Band.“

Dann ist tatsächlich irgendwann Schluss. Applaus fast ohne Ende, überall nur strahlenden Gesichter, auch bei Scheeser und Kunz. „Leute die sich Musik von Newcomern anhören, von Leuten, die sie gar nicht kennen, das stirbt aus“, meint Scheeser. Und dann so eine Örtlichkeit wie die in Daverden, die nur von Ehrenamtlichen getragen wird, mit so einem Publikum. „Behaltet das bei.“

Was da nun eigentlich in Daverden passiert ist? Es hat alles gepasst. Und es war ein großer Abend.