Eltern organisieren Spielzeugbörse in der Kindertagesstätte Langwedel

Langwedel - Das Organisationsteam der Elternvertretung in der Kindertagesstätte Langwedel war sichtlich zufrieden. Zwei Stunden dauerte die Spielzeugbörse und es war an diesem Abend immer etwas los.

In den Kindergarten an der Birkenallee waren nicht nur zahlreiche Eltern gekommen, auch die Erzieherinnen waren dabei. Die Landjugend Daverden hatte dankenswerterweise die Tische für die Börse zur Verfügung gestellt.

An die 50 Verkäufer waren in Langwedel am Start, das Angebot hatte man aber nach Themen und Alter aufgebaut.

Es schien fast so, als wären zahlreiche Kinderzimmer leer geräumt wurden, so reichhaltig und umfangreich war das Angebot. Was ja nun aber auch nicht verkehrt war, schließlich steht Weihnachten vor der Tür, da haben Kinder immer Geschenkewünsche.

Also wurden abgelegte Spielsachen, die noch viel zu gut waren um sie einfach wegzuwerfen, zur Börse gebracht, liebevoll und durchdacht aufgebaut, und im Idealfall weiterverkauft, um andere Kinder glücklich zu machen. Wer weiß, vielleicht wird das so eingenommene Geld verwandt, um selbst wieder Spielsachen und Geschenke anzuschaffen.

Gleich im Eingangsbereich stand ein Kindertrampolin – ob das wohl verkauft wurde? Es gab viele Kinderfahrräder im Angebot, Kinderwagen und Bobby Cars. Auch große Bagger fielen gleich beim Eintritt in den Kindergarten auf. Im hinteren Raum gab es viele Spiele, darunter auch Fußballspiele, ein Labyrinth und mehrere Bauernhöfe – scheinbar immer noch ein Renner bei Kindern. Auffallend: Bei diesem bäuerlichen Spielzeug wurden die Geräte immer größer.

Im anderen Raum gab es dann jede Menge Bücher und Hefte, aber auch Cds, etwa von den Olchis. Auf einem Spiel hieß es verheißungsvoll „It’s Party Time“. „Hallo Kitty“ dürfte vor allem die jungen Damen begeistern. Auch Puzzlespiele lagen zum Verkauf bereit.

Die Verkäufer zahlten übrigens vor dem Start der Börse eine Teilnahmegebühr von drei Euro, zehn Prozent des Verkaufserlöses behielten die Organisatorinnen zusätzlich ein. Das so gesammelte Geld geht an die Kindertagesstätte Langwedel. Damit man hier Sachen kaufen kann, die sonst im Etat nicht mit drin sind. Und so kam es, dass es am Ende der Börse eigentlich nur Gewinner gab.

hu