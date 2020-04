Basteltipps gegen Lagerkoller

Schöne Bescherung: Alle Schulen geschlossen und damit die Kinderarchen im Flecken Langwedel auch. Deshalb haben die Betreuer mit den Kindern über WhatsApp Spiel- und Basteltipps ausgetauscht. Die Beteiligten hoffen, spätestens in der Adventszeit wieder zusammen zu sein, wie auf diesem Foto. ArchivFoto: Wenck

Langwedel - Von Jens Wenck. Alle Schulen sind zu, die Kinder nach Hause geschickt. Lernmaterialien gab es mit nach Hause, je nach Schule wird auch mittels Internet und Mobiltelefon weiter gelernt – bekannte Folgen der Coronakrise. Mit der Schließung der Schulen musste auch der Verein Kinderarche seinen Betrieb einstellen. 145 Kinder betreuen Ute Nelle und ihre Teams mittlerweile nach der Schule. Die Nachfrage ist ungebrochen und vor allem ungebrochen steigend.

Gegen die Kontaktsperre kann man auch bei der Kinderarche nichts machen. Aber vielleicht ein bisschen gegen eventuell einsetzenden Lagerkoller in den Familien. Also stellten die Kinderarchenmitarbeiter, quasi als Versuchsballons, in den WhatsApp-Foren ihrer jeweiligen Gruppen Bastel- und Malideen ein. „Wir versuchen, Ideen zu finden, von denen wir denken, dass ihr die Materialien zu Hause habt. Damit ihr nicht extra losmüsst, um was zu besorgen“, hat Ute Nelle dazu geschrieben.

Was da so an Tipps auf die Reise ging? Na, zum Beispiel Froschkönig und -königin aus einem Pappbecher machen. Noch ein bisschen buntes Papier und Pappe oder Malstifte dazu, und dann klappt das.

Wer die richtige Farbe hat, der darf in diesen Zeiten auch schon mal sein Fenster verschönern. Mit einem Regenbogen und einer strahlenden Sonne zum Beispiel.

Apropos Sonne. Die kann man auch klasse und toll lachend aus buntem Papier machen. Wenn die fertig ist, macht allein der Anblick schon gute Laune.

Schon einmal Buchstabenanhänger aus bunten Stöcken und Wollresten gebastelt? Das geht. Das geht sogar richtig gut. Stöcke finden sich im Garten und am Wegesrand. Und alte Wolle ist in irgendeiner Kiste oder Ecke noch in jedem Haus.

Wem das alles nicht kernig genug ist: Jungs, die Kinderarche hat auch eine Anleitung zum Basteln von Dinosaurieern parat.

Au, einen Tipp der Kinderarche müssen wir noch weitersagen: Basteln mit Nudeln. Die kann man nicht nur prima lagern und irgendwann verspeisen, sondern auch bunt anmalen.

Was jetzt nur ein paar Beispiele waren. Und die Reaktion der Eltern? „Das kam tatsächlich ganz positiv an“, sagt Ute Nelle. Es kam sogar super an. Wir dürfen zitieren: „Super Ideen. Dankeschön.“ „Voll coooool! Das ist ja lieb!“ Und: „Sehr schöne Ideen. Ganz lieben Dank“. Dazu das Bild mit dem Daumen hoch.

Übrigens: Weil es so viele Anfragen gibt, hat die Kinderarche beim Flecken Langwedel einen Antrag auf zusätzliche Mittel für Personalkosten in Höhe von jährlich 14 200 Euro gestellt.

Mit dem Geld könnte die Einrichtung zwei weitere pädagogische Fachkräfte für jeweils zwölf Stunden an vier Tagen in der Woche in der Nachmittagsbetreuung der Grundschulen Langwedel und Etelsen bezahlen.

In den Tagen vor Corona, kurz bevor alle weiteren Sitzungen abgesagt wurden, empfahl der Jugend-, Sozial- und Sportausschuss diese Mittel zu bewilligen. Folgt der Gemeinderat dieser Empfehlung auf seiner nächsten Sitzung – wann auch immer die abgehalten werden kann – wird die Summe nachträglich in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen. Mit dem Zuschuss möchte die Kinderarche für ihr Nachmittagsangebot Sozialassistenten beziehungsweise Pädagogische Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis beschäftigen.