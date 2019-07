Barrierefrei in den Bus einsteigen

Gemeinde plant Umbau von Haltestellen / 2020 Aufgalopp an Oberschule und in Völkersen

+ Die Haltestelle an der Oberschule ist abbruchreif, wissen Langwedels SPD-Chef Bernd Michallik, Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth und Bürgermeister Andreas Brandt.

Langwedel - Von Michael Mix. In Achim und Oyten sind nahezu alle Bushaltestellen barrierefrei. Der Flecken Langwedel hinkt da hinterher. Aufgepflasterte Borde mit taktilen Leitstreifen, die auch geh- und sehbehinderten Fahrgästen oder Leuten mit Kinderwagen einen bequemen, höhengleichen Einstieg in den Bus ermöglichen, gibt es dort bisher kaum. „Viele Haltestellen in der Gemeinde stehen auf Privatgrundstücken und nicht auf öffentlicher Fläche, da können wir nicht so ohne Weiteres ran“, führt Bürgermeister Andreas Brandt als einen Grund dafür an. Doch der Modernisierungsstau soll nun nach und nach verschwinden.