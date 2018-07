Kräftiges Unwetter zieht über Landkreis Verden

Daverden - Bäume auf Häusern, Bahngleisen und Straßen - am Samstagnachmittag ist ein kräftiges Unwetter über den Landkreis Verden hinweg gezogen und hat in Daverden bei Langwedel eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mehrere Feuerwehren sind aktuell unterstützt von auswärtigen Kräften dabei die Schäden zu beheben.

Priorität hatte die Bahnstrecke Bremen - Hannover. Auf einem Stück von etwa einem Kilometer knickten mehrere Bäume um und stürzten auf Hochspannungsleitungen und Gleise. Die Leitungen hielten der Belastung teilweise nicht stand und rissen hinab. Die Feuerwehr musste die stromführenden Leitungen erden, um die Gleise betreten und die Bäume beseitigen zu können. Die wichtige Bahnstrecke blieb für zwei Stunden komplett gesperrt. Aktuell können Züge eingleisig passieren. Ein Bautrupp ist aktuell damit beschäftigt die Beschädigte Leitung zu reparieren.

+ Die Bahnstrecke musste gesperrt werden. © Christian Butt

Mehrere Bäume stürzten auf Wohnhäuser und beschädigten deren Dächer. Um die Bäume schonend zu beseitigen rückten zwei Drehleitern aus Achim und Verden nach Daverden aus. Weitere Feuerwehrleute sägten Stämme von umgestürzten Bäumen, um Straßen wieder passierbar zu machen.

+ © Christian Butt

Nach Schätzungen der Feuerwehr sind die Einsatzkräfte noch bis in den frühen Abend mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In großer Höhe sind in zahlreichen Bäumen Äste abgebrochen die aus Sicherheitsgründen aus den Baumkronen gesägt werden müssen.

CB