Autoscooter bis Zuckerwatte

„Girls just want to have fun“: Am Abend wurde der Langwedeler Markt zur Bummelmeile für die feierlustige Jugend. - Fotos: Niemann

Langwedel - Von A wie Autoscooter bis Z wie Zuckerwatte: Der Langwedeler Markt unter dem Motto „Langwedel sportlich“ hat Scharen von Besuchern ein ganzes Bündel an bewährten und neuen Attraktionen beschert. Für ein langes Wochenende hatte sich die Große Straße in eine kunterbunte Marktmeile verwandelt, sodass sich den Gästen aus nah und fern ausreichend Gelegenheit zum Schlendern, Schnacken und Schlemmen, zum Feilschen und Feiern bot. Rund 100 Buden und Verkaufsstände waren aufgebaut, und das bereits zum 41. Mal.

Kaum dass der Langwedeler Markt am Freitag seine imaginären Pforten geöffnet hatte, drängten sich auch schon die Besucher auf der Vergnügungsmeile, wo dann kontinuierlich – insbesondere entlang der Verzehr- und Verkaufsstände – teils dichtes Gedränge herrschte. Beim Katzenöhrchenlauf zugunsten der Achimer Tierhilfe am Sonnabend und beim Langwedeler Markt-Sportabzeichen waren außerdem sportliche Ambitionen gefragt; im übrigen Neuerungen, die sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Besuchern super ankamen.

Auch die örtliche Gastronomie hatte sich einiges einfallen lassen und machte kulinarisch auf sich aufmerksam. Betörend das Duftgemisch, das durch die Marktgasse zog und bei den Besuchern den Appetit auf Crêpes, Pommes, Chinapfanne, Erbsensuppe oder Spanferkel schürte.

Das nicht alltägliche Warenangebot zog viele an: Kleidung und Lederwaren gab es entlang der Marktmeile, außerdem Vorratsdosen, Pflegemittel, Modeschmuck, Mützen, Hüte, Küchengerätschaften – oder auch kuschelige Plüschtiere. Wen es allerdings nach hochwertigerer Ware verlangte, war mit einem Einkauf in den Langwedeler Fachgeschäften besser bedient. Für Schnäppchenjäger unter den Besuchern war die Flohmarktmeile gedacht, außerdem gab es Tipps für Häuslebauer und -renovierer, es wurde informiert, wie man ein in die Jahre gekommenes Dach fachgerecht saniert, Spätzle am heimischen Herd fabriziert oder was eine profane Plastikschüssel alles zu leisten vermag.

Auf mehreren Bühnen und im Zelt gab es viel und teils live gespielte Musik. Auch das überwiegend von örtlichen Vereinen gestaltete Rahmenprogramm fand an allen Markttagen reichlich Zuspruch. Die Besucher suchten außerdem das Gespräch. Sie scheuten dabei weder Gedränge noch ließen sie sich von einem Stand zum anderen hetzen. Man nahm sich Zeit, um die vielfältigen Eindrücke zu genießen, sich auszutauschen, zu essen und zu trinken. Die jungen Marktgäste vergnügten sich mit den Offerten der Schausteller, bei Karussellfahrten, Bungee-Jumping oder Dosenwerfen sowie an fantasievollen Spielstationen örtlicher Vereine. Stolz dürften auch die kleinen Leute gewesen sein, die Gelegenheit hatten, einmal in einem Feuerwehrauto der Ortsfeuerwehr Langwedel Platz zu nehmen. Last but not least hatten gestern auch die örtlichen Geschäfte geöffnet und luden bis zum frühen Abend zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. J nie