Autofahrer in Etelsen missachten Tempo 30

Von: Jens-Peter Wenck

An der Etelser und der Daverdener Straße gibt es verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Verengungen und Aufpflasterungen – trotzdem sind Autos oft zu schnell. © Wenck

Etelsen – Bis ein neues Verkehrskonzept steht, mahlen die Planermühlen ganz fein und produzieren auch nicht gleich ein fertiges Endprodukt. Was den Ortsrat Etelsen auf seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend in der Grundschule Etelsen schon enttäuschte. Dabei hatte die Beratungsvorlage der Langwedeler Gemeindeverwaltung gar nichts anderes versprochen, als die Vorstellung von Daten aus Verkehrsmessungen und -zählungen.

Damit sollten bestehende Probleme und eventuelle Lösungsansätze aufgezeigt werden, die sich unter Umständen in ein späteres Verkehrskonzept einarbeiten ließen.

„Wir kennen ihr Gebiet“, versicherte Heinz Mazur, einer der Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft PGT. Die Hannoveraner wurden schon mehrfach mit Aufträgen aus Langwedel bedacht, gerade wenn es um Verkehrskonzepte beziehungsweise Verkehrsberuhigungen ging.

In den Fokus genommen wurden jetzt vor allem die Etelser und die Daverdener Straße – mit den abgehenden Nebenstraße. Hier kam und kommt seit vielen Jahren immer mehr Wohnbebauung dazu. Es ist Tempo 30 angesagt, auf der Haupttrasse von Etelser und Daverdener Straße bestehen diverse Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wie Fahrbahnverengungen und Plateauaufpflasterungen.

„Wirkt das alles so, wie es soll?“, war eine Fragestellung, mit der man Zählungen und Messungen sowohl tags wie nachts vorgenommen habe, berichtete Heinz Mazur. Kurz gesagt: Tut es nicht. Jedenfalls nicht in vollem Umfang, was auch gar nicht und nie möglich sei.

Auffällig ist allerdings der Unterschied zwischen den Verkehrsströmen auf der Etelser Straße und der parallel verlaufenden Landesstraße, den Mazur als „immens groß“ bezeichnete. Der Beleg: Auf der Landesstraße sind täglich etwa 8 000 Autos unterwegs, auf der Etelser Straße 1 200. „Der Bereich Etelser-, Daverdener Straße ist nicht mehr der Durchschuss, der er früher einmal war“, so der PGT-Planer. Die Hauptbelastung liege in den Zeitfenstern, in denen es für die Menschen zur Arbeit, zur Schule, zum Sport und wieder zurück nach Hause geht, also in den Morgenstunden und am späten Nachmittag, frühen Abend. Dabei sei die Belastung „nicht besonders hoch“.

Allerdings werde in dem untersuchten Gebiet zu oft zu schnell gefahren. „Die Geschwindigkeitssituation ist nicht zufriedenstellend“, fasste der Planer zusammen. Eine Ursache – neben der Uneinsichtigkeit oder Vergesslichkeit mancher Autofahrerinnen und Autofahrer – ist: der wenige Verkehr. Fahrbahneinengungen bremsen nur, wenn sich tatsächlich Autos begegnen. Ist das nicht der Fall, ist die Bahn frei... und das nutzen manche aus.

In dem untersuchten Bereich wurden in den 90er-Jahren nicht alle möglichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt. Was man in Zukunft tut, hänge auch davon ab, wie viel Geld die Gemeinde ausgeben kann und will, so der Planer und bat um die Mitteilung von Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem Ortsrat, was man als Schwerpunkte ansieht und was man in Etelsen angehen wolle. „Es gibt viel zu tun, packen Sie es an“, schloss Heinz Mazur.

Seine Schwerpunkte lägen an den Einmündungen, den fußläufigen Verbindungen zur Schule, so Lars-Hendrik Haase. Die Einmündung der Schulstraße in die Etelser Bahnhofstraße, überhaupt die Kreuzung in diesem Bereich mit der Bürgermeister-Benecke-Straße sei in der Vorstellung gar nicht vorgekommen, das sei für ihn schon enttäuschend gewesen, so Haase.

„Das war jetzt nicht unser Auftrag“, erwiderte Mazur. „Aber wir haben da durchaus Ideen.“ Allerdings sollte sich der Ortsrat da schon im Klaren sein: „Das können Maßnahmen mit Kosten von 50000 Euro bis 5 Millionen Euro werden. Mal so gesagt.“

Die Einschätzung einer „eher ruhigen“ Etelser Straße mochte Hella Bachmann nicht so recht nachvollziehen, nach eigenem Bekunden wohl wissend, dass dort keine dörflichen Verhältnisse mehr herrschten und das man die auch nie wieder zurückbekäme. Und dann sei da ja noch die Krippe, die an der Daverdener Straße einmal entstehen soll und wird.

Die Datenerfassung, auch für die Einmündungen, habe sehr wohl stattgefunden, so Bauamtsleiter Bernhard Goldmann. „Jetzt müssen wir gucken: Was machen wir damit? Was wollen wir eigentlich?“ Die Präsentation vor dem Ortsrat sei als Zwischenbericht gedacht und gemeint gewesen. „Und ich denke, das war genau richtig.“