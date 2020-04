Autobahnpolizei rettet Reh und einen Bussard von der A27

Echt tierische Einsätze

+ © Bruns Von der Autobahnpolizei Langwedel aufgegriffen, zur eigenen Sicherheit und Gesundung verhaftet wurde jetzt dieser Bussard, der vorher mutmaßlich mit einem Lkw kollidiert war. © Bruns

Langwedel - Gleich zwei tierische Einsätze hatte jetzt die Autobahnpolizei Langwedel. Am Sonntag wurde, wie bereits notiert, erfolgreich ein Reh vom Fahrbahnbereich vertrieben. Während dieses scheinbar unverletzt war, brauchte ein Mäusebussard, der an der Mittelleitplanke an der A27 saß, medizinische Hilfe und einen Zwangsarrest zwecks Genesung.