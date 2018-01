„Fahndungserfolg“: Polizei findet Teddy eines Sechsjährigen

Langwedel - Ungewöhliche Hilfe erhielt ein sechs Jahre alter Junge in der Nacht zu Dienstag von der Autobahnpolizei in Langwedel. Der Vater des Kindes hatte die Polizisten gebeten, einen verlorenen Teddy wiederzufinden. Der Mann aus dem Kreis Aurich vermutete das Plüschtier auf der Raststätte Goldbach.

Der Sechsjährige vermisste nach einer längeren Autofahrt von einer Silvesterfeier in Zwickau seinen Teddy, heißt es in einer Meldungen der Beamten aus Langwedel. Schweren Herzens und nach Angaben des Vaters „kreuzunglücklich“ hatte der Junge am Abend ohne seinen geliebten Teddy einschlafen müssen.

Ein Anruf bei den Gastgebern der Silvesterparty löste eine Suchaktion aus. Diese führte aber nicht zum Auffinden des Teddys. Mitten in der Nacht fiel den Eltern des Jungen daraufhin ein, dass der Teddy bei einem kurzen Zwischenstopp an der Tank- und Rastanlage Goldbach bei Langwedel aus dem Auto gefallen sein könnte, berichtet die Polizei weiter.

Nächtliche Suche verläuft erfolgreich

Aufgrund des väterlichen Hilferufs rückte ein Streifenwagen der Autobahnwache Langwedel aus und konnte den Teddy wohlbehalten auf dem nahegelegenen Gelände der Rastanlage auffinden, heißt es.

Um den Sechsjährigen, der nach Angaben des Vaters in der Nacht mehrfach weinend aufgewacht war, zu beruhigen, schickten die Beamten dem Vater ein Foto des Teddys, woraufhin „der Sechsjährige dann doch (noch) zur Ruhe fand“.

kom