Autismushilfen im Flecken Langwedel: Das Ziel heißt Lebensqualität

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Die „Grüne Gilde“ wurde erst vor ein paar Jahren zum Wohnheim umgebaut. Hier ist die Rote Gruppe zuhause, die sich auf diesem Foto zum Picknick niedergelassen hat. © Hof Meyerwiede

Hagen-Grinden – Hier weht immer so ein bisschen Wind. Oder auch ein bisschen mehr. Jedenfalls ist das immer dann so, wenn ein Besuch auf dem Hof Meyerwiede ansteht. Das mit Wind und Wetter könnte durch die Jahreszeit bedingt sein. Oder dadurch, dass der Hof wirklich ab vom Schuss liegt. Da wo die Weser einen kleinen Bogen macht, ganz hinten in der Wesermarsch.

Hier verirren sich so gut wie nie fremde Leute hin. Genauso brauchen es die Menschen hier. Seit 35 Jahren ist der Hof Meyerwiede eine „Lebensgemeinschaft für erwachsene Menschen mit einer autistischen Behinderung“, so steht es in einer kleinen Chronik des Hofes, die Horst Dürrbaum geschrieben hat.

„Das ist eine Ausnahmeeinrichtung hier, ist es wirklich“, sagt Katrin Schmitt. „Im Autismusspektrum ist es ein Schatz“, fügt die Bremerin an. Aus Überzeugung, wie im Gespräch deutlich wird. Und nicht, weil sie die Öffentlichkeitsarbeit für die Autismushilfen gGmbh macht. Die gemeinnützige GmbH (eben gGmbH) ist aus einem Elternverein heraus entstanden – und der wieder aus der Not heraus, aus der Suche nach Hilfe.

„Das waren noch andere Zeiten. Mit einem ehrenamtlichen Vorstand“, sagt Schmitt. Es waren die Eltern von autistischen Kindern, die den Verein gründeten, den abgelegenen Hof in der Marsch kauften, um für ihre erwachsenen oder erwachsen werdenden Kinder einen Lebensort zu finden. „Da sind Vorstandsmitglieder mit Schaufel und Hacke im Objekt dabei gewesen.“ Den Verein, die Elterninitiative gibt es seit 50 Jahren.

Imke Leiß ist seit einigen Jahren Geschäftsführerin der Autismushilfen gGmbH. „In den 80ern haben sie vieles richtig gemacht. Obwohl sie nicht viel wussten“, sagt Leiß zu den Anfängen des Hofes Meyerwiede. „Und heute weiß man ja immer noch nicht so viel“, sagt sie in Bezug auf das Themenfeld Autismus mit seinem weiten Spektrum.

Autismus galt früher einmal als Nebenform der Schizophrenie, so Leiß. Autisten können sogenannte Inselbegabungen haben. Die machen sich dann schon mal in Hollywoodfilmen gut, ändern aber nichts daran, dass Autisten erhebliche Probleme haben können, ihren Alltag zu bewältigen. Was für diesen Kreis von Menschen dann bedeutet, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Betreuung brauchen. Hinzu kommt, dass manche Autisten in einer „normalen“ Umwelt Verhaltensweise zeigen, die als nicht sozial verträglich gelten dürfen.

„Sie brauchen eine reizarme Umgebung, verlässliche Strukturen. Personelle und strukturelle Konstanz“, erklärt Imke Leiß. „Es gibt dabei nicht d-e-n Autisten.“ Die Begrifflichkeit sage gar nichts über den Menschen und seine Persönlichkeit aus.

Autismus gilt als tief greifende Wahrnehmungsstörung. Die lässt sich nicht durch wie auch immer geartete Animation lindern oder gar beheben. Man könne einem Kurzsichtigen ja auch nicht die Brille wegnehmen, und dann sagen: So, und nun guck mal richtig.

Die Bewohner des Hofes Meyerwiede haben ein verändertes Emphatieverständnis, nehmen ihre Mitmenschen und Umwelt anders war. Ein morgens hohes Stresslevel baue sich im Laufe des Tages ab, weil nach und nach ein Haken hinter zu erwartenden (oder befürchteten) Ereignisse gemacht werden kann. Dabei hilft ein immer gleicher Tagesablauf, mit immer wiederkehrender Arbeit. Die soll sinnvoll sein, darf auch körperlich anstrengend sein. Vertraute Menschen jeden Tag sind ganz wichtig.

Womit wir bei den Mitarbeitenden auf dem Hof Meyerwiede wären. Die bleiben in der Regel lange, es gibt welche, die sind schon 30 Jahre da. Was allerdings nicht heißt, dass die Autismushilfen keine Plätze für ein Freiwilliges soziales Jahr oder „Bufdis“, Bundesfreiwilligendienstler haben. Auch eine Ausbildung für Heilerziehungspfleger und Sozialpädagogen ist möglich.

„Die Mitarbeiter hier sind wie eine Familie, eine tolle Gemeinschaft, das kann man nicht anders sagen“, hat Katrin Schmitt im Laufe ihres Einsatzes für die Autismushilfen erfahren. „Alle sagen, was sie hier tun, fühlt sich richtig an.“ Das Tun lässt sich so zusammenfassen: Den Menschen ein Maximum an Lebensqualität zu verschaffen – und sie nicht passend für die Gesellschaft rundherum zu machen. Die Coronazeit war für alle mit einer immens hohen Belastung verbunden, gerade psychisch. In der Pflege hat es Sonderzahlungen gegeben. Für das Team der Autismushilfen gab es: nichts. „Null Anerkennung“, sagt Katrin Schmitt.

Überhaupt, das Geld. Der Betrieb der Autismushilfen ist eine ständige Herausforderung. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, so Imke Leiß. Vor diesem Hintergrund sei jetzt die Gründung einer Stiftung geplant. Die Bildung von Rücklagen aus den Mitteln, die die öffentliche Hand und Gesundheitsträger zahlen, etwa um mal das Dach reparieren zu können, ist nicht drin.

„Und ich habe noch keinen einzigen Tag hier bereut“, sagt Barbara Schmidt (re.). Sie arbeitet seit 13 Jahren auf dem Hof Meyerwiede und zeigt mit Geschäftsführerin Imke Leiß einen Teppich, der in der Weberei entstanden ist. © Wenck

80 Prozent aller Ausgaben entfallen auf Personalkosten. Investiert wird bei den Autismushilfen auch in fachspezifische Fortbildung. „Ehrlich gesagt: Es braucht, bis man als Mitarbeitender hier ankommt, es braucht Erfahrung“, sagt Imke Leiß.

Eine generelle Erkenntnis bei Autisten ist, gerade bei dem seit einiger Zeit populären Stichwort „Inklusion“: Teilhabe, wo es den Menschen psychisch möglich ist. Soweit sie können, sind wiederkehrende Ausflüge zum Schwimmen oder gar Kurzurlaube möglich. Aber auch nur, weil es Mitarbeiter gibt, die das mitmachen. Die Nachfrage nach Plätzen, nach einem Zuhause für autistische Menschen ist riesig. „Bundesweit“, sagt Imke Leiß. Täglich kommen Anrufe, selbst vom Bodensee. Aber es wird so gut wie nie ein Platz frei. Auch wenn zu den 21 Plätzen auf dem Hof Meyerwiede vor einiger Zeit 15 Plätze in der ehemaligen Grünen Gilde dazugekommen sind.

Außerdem gibt es unter dem Dach der Autismushilfen noch die Ambulante Autismushilfe für Menschen, die nur in bestimmten Bereichen Hilfe brauchen. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang noch die Wohngruppe im Haus Hemelingen.

Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter der Adresse autismushilfen.de.