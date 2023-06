Schlossgartenfest Etelsen: „Wollen etwas Außergewöhnliches bieten“

Von: Jens-Peter Wenck

Eine wahre Blumenpracht gehört zum Schlossgartenfest unbedingt dazu, ist aber nur ein kleiner Teil der zweitägigen Veranstaltung in Etelsen. Archivfoto: Bartz © Bartz

Etelsen – Wie sieht ein erprobtes, aber immer wieder mit neuen Zutaten verbessertes, Rezept für ein erwiesenermaßen im Landkreis Verden einzigartiges Sommerfest aus? Also, man nehme: das Schloss Etelsen als malerische und romantische Kulisse und gebe als Basis den privaten Garten von Familie Beckröge, den ehemaligen Schlossgarten, in dem vor knapp 140 Jahren Obst-, Gemüse- und Blumenbeete des Grafen von Reventlow bewirtschaftet wurden, hinzu.

Nicht zu vergessen die vielen gemütlichen Ecken und schattigen Sitzplätze unter Bäumen.

Erfahrene Genießer wissen Bescheid: Es geht um das Etelser Schlossgartenfest, das in diesem Jahr am 10. und 11. Juni jeweils von 10 bis 18 Uhr zu erleben ist.

Atmosphäre und ländlichen Idylle stehen aber nicht für sich allein, auf dem großen Veranstaltungsgelände sind die unterschiedlichsten Marktstände zu finden.

„Suchen Sie noch nach einer Geschenkidee oder Kleinigkeit für die beste Freundin? Fehlt Ihnen noch diese eine Besonderheit für Haus, Garten oder Balkon? Hier finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt“, erklärt Jara Beckröge. Sie sucht als Organisatorin die Aussteller und Marktstände aus, und zwar mit Liebe. „Wie wollen unseren Gästen etwas Außergewöhnliches bieten.“

Und so finden die Besucher neben Rentierfellen und Taschen, die aus Kaffeesäcken genäht wurden, auch individuelle, kreative Papeterie-Produkte einer örtlichen Künstlerin. Ein Meer aus Blumen, Rosen, kleinen und großen Stauden erfreue das Blumenlieberhaberherz schon beim ersten Anblick, heißt es in der Mitteilung der Familie Beckröge zum Schlossgartenfest.

Weiter im Marktangebot: Die Spirituosenmanufaktur von Lars Wichmann hat hochprozentig-sicher besondere Liköre aus regionaler Herstellung, die Brotmanufaktur von Michael Weyl bietet Backmischungen für Vollkornbrote, Brötchen, Pfannenbrote und so einige andere Mischungen abseits vom Gewöhnlichen an.

„Handwerk ist eine große Kunst“, macht Jara Beckröge auf Paul Priebe aufmerksam. Der sei ein echter Schmied. Er verbinde Stahl, Holz und Leder zu feinst verarbeiteten Werkzeugen. Neben dem Verkauf seiner Koch- und Alltagsmesser, Äxte und Hämmer, führe er seine Kunst auch auf dem Schlossgartenfest vor.

Ganz grazil sei dagegen die Kunst der „Krummnasen“. Einem Ast hauche die Künstlerin Susanne Sokoll „Leben ein“. So werde aus einem „Stück Holz“ ein Unikat, das große Freude macht.

„Sheepland“ offeriert neben Schafsfellen auch Rentierfelle oder Wollprodukte und die „Seifonie“ produziert Seifen, Badezusätze und Pflegeöle.

Insgesamt werden knapp 140 Aussteller die Fest-Besucher zu begeistern wissen, lautet die Ankündigung.

Zum Fest gehört weiter eine ganze Palette kulinarischer Köstlichkeiten. „Außergewöhnlich sind die Knuspertasche mit Barbecuesalat, gesmoktem Landschwein und der Spargel-Erdbeersalat mit Mozzarella und Kräutern. Sie werden vom Schloss Etelsen dargeboten“, teilen die Veranstalter mit.

Einen besonderen Genuss versprächen Pastrami-Sandwiches oder die eigens kreierte Schlossgarten-Bowl, eine Schale mit krossen Knoblauchkartoffeln und Pastramischinken.

„Wie wäre es mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen?“, laden Hella und Marco Bachmann in den ehemaligen Pferdestall des Grafen von Reventlow ein. „Wo früher die Pferde und die Kutschen standen, betreiben wir heute unser Hotel ,Gästehaus Schlossgarten’.“ Je nach Lust und Wetterlage können die Gäste dort auf der Terrasse oder in den kühlen Räumlichkeiten eine kleine Genießerpause einlegen.

Es gibt aber noch mehr: Burger von BenSho, die Schmalzkuchen der Backfabrik und viele andere Köstlichkeiten, zu denen unbestritten auch von Monsees die Steaks vom Schwenkgrill, Schaschlik, Bratwurst, Pommes, Fischbrötchen und Backfisch gehören.

Zusätzlich kommt der Biohof Lohmann aus Westen, der in einer großen Pfanne Kartoffeln mit Sour Cream anbietet. Der große Wochenmarktstand von Familie Lohmann bietet neben Obst und Gemüse auch frisch gebackenes Brot zum Mitnehmen an.

Zum Etelser Schlossgartenfest gehört außerdem unbedingt Livemusik. Egal ob Acoustic Rock, Blues, Folk oder Klezmermusik – die Musiker Hans und Florian Albers, Thorsten Vüllgraf und Cladatje ziehen über das Veranstaltungsgelände und unterhalten die Gäste immer wieder an anderen Orten des Veranstaltungsgeländes.

„Wir haben noch was Neues“, platzt es aus Jara heraus: „einen Selfie-Spot. Früher gab es Postkarten mit dem Hinweis: Schöne Grüße aus Etelsen. Die hat man dann der Familie und Freunden per Post geschickt. Heute macht man Selfies und postet sie in den Sozialen Medien. Vor dem Schloss wird es einen solchen Selfie-Spot geben. Wir sind ganz gespannt, wie diese neue Idee angenommen wird.“

Kinder, aber auch Eltern und Großeltern dürften ihren Spaß mit Amely, der Zauber- und Ballonkünstlerin, haben, sogar ein kleiner Mitmach-Kurs wird angeboten. Eine Hüpfburgrutsche und ein Kinderkarussell laden zur Mitfahrt ein. Mini-Shettys, also minikleine Ponys, und Alpakas bedeuten: „absoluter Kuschelalarm. Streicheln erlaubt“, so Jara Beckröge.

Der Eintritt zum Schlossgartenfest kostet acht Euro, das Wochenendticket zwölf Euro, Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis und Rollstuhlfahrer zahlen sechs Euro, für die Begleitperson ist der Eintritt frei. Und für Kinder bis 15 Jahren Eintritt auch. Hunde sind an der Leine erlaubt. Das Parken ist kostenlos, und zwar auf den ausgeschilderten Parkplätzen, es stehen 20 Behindertenparkplätze zur Verfügung. Geöffnet hat das Schlossgartenfest am 10. und 11. Juni jeweils von 10 bis 18 Uhr.



Weitere Informationen und Online-Tickets (plus Buchungsgebühr 1,50 Euro) gibt es unter www.etelser-schlossgartenfest.de.