Auch 2020 ist kräftig Leben im Küsterhaus

Daverden – Nach dem diesjährigen erfolgreichen Start der Veranstaltungsreihe „Kultur im Küsterhaus“ präsentiert die Veranstaltungs-AG des Vereins für Kultur und Geschichte jetzt auch für das Jahr 2020 ein ausgewähltes Programm und sieht sich mit Konzertabenden wie auch Kunstausstellungen erneut vielfältig aufgestellt.

Bei den Konzerten wird es eine Mischung aus Klassik, Pop und Jazzmusik geben. Auch die Kunstausstellungen sollen verschiedene Richtungen widerspiegeln und für möglichst viele Menschen einen Anreiz zum Besuch des alten Küsterhauses zu Daverden bieten.

Schon vom 26. Januar bis zum 9. Februar ist eine Bilderausstellung des vergangenen April verstorbenen Malers Günter Klein aus Achim-Baden geplant. Seine impressionistischen farbkräftigen Darstellungen heimatlicher Landschaften wurden auch schon international ausgestellt. 2014 war er bereits mit einem kleinen Teil seiner Werke im Küsterhaus.

Vom 9. bis 29. März folgt eine Ausstellung von Dr. Dirk Beckedorf. Der Bremer zeigt Malereien und Glaskunst mit teilweise abstrakteren Motiven aus der Natur. Beckedorf hat jüngst auch die alte Daverdener Friedhofslinde gemalt.

Die Konzertreihe im Küsterhaus beginnt am 14. März mit der klassischen Gitarristin Tatyana Ryzhkova. Eine besondere Freude für den Verein, der die Künstlerin nach ihrer Tournee durch China und dem Weihnachtskonzert in der Glocke in Bremen auch für einen Auftritt im Küsterhaus gewinnen konnte. Ryzhkova begeisterte ihr Publikum auch schon in der Etelser Kirche und im Hofcafé Haberloh.

Im Sommer wird die Gesangsformation „Sarinas“ um Andreas de Vries am 13. Juni sicherlich für einen entspannten Musikabend sorgen. Am 1. September lädt der Verein für Kultur und Geschichte Daverden wieder zum Sommerfest ins Küsterhaus ein – das dann hoffentlich bei gutem Wetter auch im Garten gefeiert werden kann.

Im Herbst wird die Konzertreihe 2020 vom Benny Grenz Trio aus Fischerhude abgerundet. Hier kommen am 3. Oktober nicht nur Jazzfreunde auf ihre Kosten, verspricht die Veranstaltungs-AG, auch wenn sich die Musiker Modern Swing auf die Fahnen geschrieben haben.

Vom 31. Oktober bis zum 8. November stellt die Künstlergruppe „Lorelie“ ihre Quilts aus, einigen vielleicht auch als Patchwork bekannt, eine von vielen Gestaltungsmöglichkeiten beim Quilten. Dazu bietet die Gruppe einen Workshop und Live-Nähen für Interessierte an.

Am 2. Advent wird dann zum siebten Mal der beliebte „Weihnachtsmarkt rund um die Kirche“ in Zusammenarbeit mit den Daverdener Vereinen und Institutionen stattfinden, das ist jetzt auch schon sicher.

Der Vorstand des Vereins freut sich mit der Veranstaltungs-AG über das bunte Programm 2020, wie die Vorsitzende Theda Henken bei der Vorstellung des Programms betonte.

Neben den genannten Terminen wird es in Daverden weiterhin die monatlichen Themenabende des Vereins, Lesungen und Veranstaltungen zu geschichtlichen Ereignissen (die von der Geschichts-AG vorbereitet werden) und Ausflüge mit kultur-historischen Schwerpunkten geben. Nicht zu vergessen sind die vielfältigen Aktivitäten der übrigen Arbeitsgruppen, deren tatkräftige Helfer, Haus und Garten pflegen und die Gäste verwöhnen. hu