Astronomen erobern die Erde

Volkssternwarte bereitet sich auf Umzug in neue Sternwartenkuppeln am Boden vor

+ Die Ringform für die Vier-Meter-Kuppel ist deutlich zu sehen. Ende der Woche wurde das Flatterband durch Bauzäune ersetzt.

langwedel - Von Lisa Duncan. An der Volkssternwarte Langwedel ist der erste Ring bereits zu erkennen. Die Rede ist nicht vom Planeten Saturn, sondern von einem Ringfundament, das der Verein auf dem Gelände der Oberschule am Goldbach, das gerade eine einzige Baustelle ist, für den neuen Standort der Sternwarte aufbaut. Wie berichtet, will der Verein, für nun insgesamt 40 000 Euro zwei Kuppeln an der nicht mehr genutzten Sprunganlage auf dem Schulsportplatz errichten. Denn mit dem Abriss der Schule müssen die Hobby-Astronomen ihr altes Domizil aufgeben.