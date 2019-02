Für die Vögel

Stephan Röpke hängt einen von ihm gefertigten Nistkasten in ordentlicher Höhe an einem Ahornbaum auf.

Etelsen - Von Wilhelm Ostmann. Ein größeres Baugebiet an der Straße An der Eisenbahn auf dem Berkels in Etelsen ist im Entstehen begriffen: für Vögel. Stephan Röpke hat inzwischen die ersten Nistkästen fertig, an den Ahornbäumen befestigt und hofft auf einen zügigen Bezug durch seine gefiederte Kundschaft. Insgesamt sollen zwölf Nistkästen die Vögel anlocken und ihren Bestand vergrößern.