Tine Listich gibt es jetzt auch auf Hochdeutsch

Daverden - Im Juli 1998 hat die Daverdenerin Anneliese Hamann ihre erste plattdeutsche Geschichte in dieser Zeitung veröffentlicht. Damals noch allein unter dem Pseudonym Tine Listich. Was dann folgte, darf man schon als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Die humorvollen Geschichten fanden schnell ihre Anhängerschaft. Anneliese Hamann traute sich hinter Tine Listich hervor. Aber jetzt, nach über 20 Jahren, ist etwas Ungeheuerliches passiert: Es gibt Tines Geschichten nun auch auf Hochdeutsch.

„Mich haben Leser angerufen, die erzählt haben, dass sie die Geschichte mögen. Aber immer so schlecht verstehen. Und dann haben sie gefragt, ob es die irgendwo auch auf Hochdeutsch gibt“, berichtet Anneliese Hamann. „Gibt’s nicht und nirgends“, musste sie dann sagen.

Da hat sie dann mal mit Lars Lorenzen geschnackt, der in Daverden die Firma „Lorenzen Druck(t)“ betreibt. Könnte man nicht?

Zusammen nahm man alte Tine-Geschichten unter die Lupe, Hamann machte sich ans Übersetzen. Und sortierte manches aus. Weil es auf Hochdeutsch nicht funktionierte. Oder das Ende musste umgestellt werden, weil die Pointe ja sitzen muss. Hamann schrieb dazu auch noch ein paar neue Geschichten.

Lars Lorenzen tauchte tief in die Arbeit mit ein, übernahm das Lektorat, suchte mit viel Überlegung ein Titelblatt für das Buch aus.

Jetzt gibt es ein Paperback mit 38 Geschichten. Alle auf Hochdeutsch, alle humorvoll. Manchmal mit einer Portion Sarkasmus. Immer dazu geeignet, ein leichtes Lächeln aufs Gesicht des Lesers oder der Leserin zu zaubern. Oder ein breites Grinsen. „Genau das Richtige für Entspannung auf dem Sofa“, findet Hamann.

Das Buch gibt es zum Preis von 9,80 Euro direkt bei Anneliese Hamann oder Lars Lorenzen. Auf dem Daverdener Weihnachtsmarkt wird es verkauft werden. Ansonsten läuft der Vertrieb rein über die Geschäftsstellen der Kreiszeitung, also das Achimer Kreisblatt und die Verdener Aller-Zeitung. „Tine Listich gehört einfach zur Kreiszeitung. Seit 1998. Da geht das gar nicht anders“, findet Lektor und Verleger Lars Lorenzen.

So, fein. Jetzt müssen wir nur noch ein Foto machen. Die beiden Daverdener dürfen sich da gern bei unterhalten, dann sieht das ein bisschen ungezwungener aus. Nun hör sich einer das an: Nach ein, zwei Sätzen rutschen die ins Plattdeutsche ab! Und merken das erst ganz am Ende. Die Unterhaltung geben wir hier jetzt nicht wieder. Heute ist Tine hochdeutsch.

